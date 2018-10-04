Лучшим сотрудникам уголовного розыска Беларуси вручили награды

Свой вековой юбилей отмечает уголовный розыск Беларуси. Лучшим сотрудникам сегодня вручили награды, сообщает «МИР 24».

Торжественная церемония прошла в Минске на площади Государственного флага. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич отметил профессионализм сотрудников и готовность службы к угрозам и вызовам криминального мира.

«Сегодня это одна из лучших служб не только в нашем министерстве, но и среди аналогичных ведомств в соседних государствах. Я это говорю с полной ответственностью, зная и статистику работы, и структуру, и кадровую составляющую службы. Она остается крепка своими традициями, ветеранами, которые всегда в строю», – сказал Шуневич.

Статистика показывает, что уровень преступности в Беларуси падает. Раскрываемость же преступлений, наоборот, растет. Около 90% особо тяжких преступлений в стране раскрывают сотрудники уголовного розыска.