В Берлине автомобиль въехал в кафе: происшествие не связывают с терроризмом

Новости Германии. В Берлине легковой автомобиль въехал в кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента пострадали пять человек. Помощь им оказывают медики.

На месте ЧП работают эксперты и правоохранители. По их словам, происшествие не связано с терроризмом. Предварительная версия случившегося – несчастный случай. Вероятнее всего, водителю авто стало плохо за рулем, и он потерял контроль над управлением.



