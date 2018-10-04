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В Берлине автомобиль въехал в кафе: происшествие не связывают с терроризмом
Новости Германии. В Берлине легковой автомобиль въехал в кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента пострадали пять человек. Помощь им оказывают медики.
На месте ЧП работают эксперты и правоохранители. По их словам, происшествие не связано с терроризмом. Предварительная версия случившегося – несчастный случай. Вероятнее всего, водителю авто стало плохо за рулем, и он потерял контроль над управлением.
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Новости Германии. В Берлине легковой автомобиль въехал в кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента пострадали пять человек. Помощь...
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