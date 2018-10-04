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В Могилёве на одном из предприятий рабочего ударило током. Мужчина погиб
Новости Беларуси. 4 октября в Могилёве рабочего одного из предприятий ударило током. Мужчина погиб.
Как
Во время работы 37-летнего гражданина ударило током напряжением в 10 тысяч вольт. Пострадавший погиб.
Выясняются обстоятельства случившегося. Исходя из результатов проверки будет принято процессуальное решение.
Летом 2018 года в Лоевском районе мужчину ударило током во время уборки урожая.
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Новости Беларуси. 4 октября в Могилёве рабочего одного из предприятий ударило током. Мужчина погиб. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на СК, с целью выполнения своих...
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