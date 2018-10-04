|
Особый день для пограничников Лоева: третьей погранзаставе 19-й погрангруппы присвоили имя Героя СССР Николая Сушанова
Новости Беларуси. 5 октября для пограничников Лоева особый день. Третьей погранзаставе 19-й пограничной группы присвоено имя Героя Советского Союза Николая Сушанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В октябре 43-го он совершил свой подвиг при форсировании Днепра на участке, который сегодня находится в зоне ответственности заставы.
Указ о присвоении подписал Президент. Это уже 14-я застава, получившая имя в честь героя-пограничника, причем первая в Гомельской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особый день для пограничников Лоева: третьей погранзаставе 19-й погрангруппы присвоили имя Героя СССР Николая Сушанова
Новости Беларуси. 5 октября для пограничников Лоева особый день. Третьей погранзаставе 19-й пограничной группы присвоено имя Героя Советского Союза Николая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)