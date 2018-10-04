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Тарасова, Хабенский, Малахов и Кравец. Instagram-обзор с телепремии ТЭФИ
Новости России. На неделе в России вручили премию ТЭФИ.
Эту премию присуждают телевизионщикам за особые достижения в разных номинациях.
Премия была учреждена в 1994 году.
Победителям в номинациях вручается статуэтка «Орфей». Ее автор Эрнст Неизвестный.
В нынешнем году церемония прошла в Московском театре мюзикла. Среди победителей – Иван Ургант, Константин Хабенский, Андрей Малахов, Марина Кравец, Татьяна Тарасова, Анна Уколова.
В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы собрали фото с телепремии ТЭФИ-2018.
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Новости России. На неделе в России вручили премию ТЭФИ. Эту премию присуждают телевизионщикам за особые достижения в разных номинациях. Премия была учреждена в 1994...
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