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Тарасова, Хабенский, Малахов и Кравец. Instagram-обзор с телепремии ТЭФИ

05.10.2018 17:28 — Разное | СТВ  
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Новости России. На неделе в России вручили премию ТЭФИ.

Эту премию присуждают телевизионщикам за особые достижения в разных номинациях.

Премия была учреждена в 1994 году.

Победителям в номинациях вручается статуэтка «Орфей». Ее автор Эрнст Неизвестный.

В нынешнем году церемония прошла в Московском театре мюзикла. Среди победителей – Иван Ургант, Константин Хабенский, Андрей Малахов, Марина Кравец, Татьяна Тарасова, Анна Уколова.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы собрали фото с телепремии ТЭФИ-2018.

О чем жалеет главный хитмейкер и как любит отдыхать? Instagram-обзор страницы Димы Билана (читайте далее). 

 
 
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Новости России. На неделе в России вручили премию ТЭФИ. Эту премию присуждают телевизионщикам за особые достижения в разных номинациях. Премия была учреждена в 1994...
 
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