Азаренко снялась с турнира в Люксембурге и досрочно завершила сезон

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Люксембурге и досрочно завершила сезон.

— По личным причинам Виктория Азаренко решила закончить свой сезон раньше запланированного и не будет играть в Люксембурге. В основной сетке ее заменит украинка Катерина Козлова, — сообщает твиттер соревнований в Люксембурге.