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Азаренко снялась с турнира в Люксембурге и досрочно завершила сезон

05.10.2018 18:02 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Люксембурге и досрочно завершила сезон.


Виктория Азаренко. Фото: twitter.com/WTA

— По личным причинам Виктория Азаренко решила закончить свой сезон раньше запланированного и не будет играть в Люксембурге. В основной сетке ее заменит украинка Катерина Козлова, — сообщает твиттер соревнований в Люксембурге.

Ранее Азаренко снялась с турнира в китайских Ухане и Тяньцзине, а также пропустила проходящий нынче открытый чемпионат Китая в Пекине.

В середине сентября Виктория Азаренко снялась по ходу четвертьфинального поединка на турнире в Токио. Из Японии Виктория Азаренко отправилась в США.

Цифры и факты. Как Азаренко провела сезон после паузы в карьере, вызванной борьбой за сына в суде

Сейчас Виктория Азаренко располагается на 55-й строке рейтинга WTA, в 2018 году она выиграла 17 из 29 матчей.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Люксембурге и досрочно завершила сезон.
 
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