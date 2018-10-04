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Азаренко снялась с турнира в Люксембурге и досрочно завершила сезон
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Люксембурге и досрочно завершила сезон.
— По личным причинам Виктория Азаренко решила закончить свой сезон раньше запланированного и не будет играть в Люксембурге. В основной сетке ее заменит украинка Катерина Козлова, — сообщает твиттер соревнований в Люксембурге.
Ранее Азаренко снялась с турнира в китайских Ухане и Тяньцзине, а также пропустила проходящий нынче открытый чемпионат Китая в Пекине.
В середине сентября Виктория Азаренко
Сейчас Виктория Азаренко располагается на 55-й строке рейтинга WTA, в 2018 году она выиграла 17 из 29 матчей.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Люксембурге и досрочно завершила сезон.
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