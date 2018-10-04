Азаренко снялась с турнира в Люксембурге и досрочно завершила сезон

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Люксембурге и досрочно завершила сезон.



Виктория Азаренко. Фото: twitter.com/WTA

— По личным причинам Виктория Азаренко решила закончить свой сезон раньше запланированного и не будет играть в Люксембурге. В основной сетке ее заменит украинка Катерина Козлова, — сообщает твиттер соревнований в Люксембурге.

For personal reasons, Viktoria Azarenka @vika7 decided to end her season earlier than planned and will not play In Luxembourg. She will be replaced in the main draw by Kateryna Kozlova. — BGL BNP PARIBAS OPEN (@WTAluxembourg) 5 октября 2018 г.

Ранее Азаренко снялась с турнира в китайских Ухане и Тяньцзине, а также пропустила проходящий нынче открытый чемпионат Китая в Пекине.

В середине сентября Виктория Азаренко снялась по ходу четвертьфинального поединка на турнире в Токио. Из Японии Виктория Азаренко отправилась в США.

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Сейчас Виктория Азаренко располагается на 55-й строке рейтинга WTA, в 2018 году она выиграла 17 из 29 матчей.