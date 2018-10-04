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О карьерной эвтаназии: почему стоит «убить» свою работу

05.10.2018 17:50 — Разное | Ежедневник  
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О карьерной эвтаназии: почему стоит «убить» свою работу

фото:kolobok.ua

Не ждите, когда кризис сам постучит в ваши двери. Не цепляйтесь руками и ногами за то, что уже изжило себя или изживет в самом ближайшем времени (и вы об этом знаете) просто потому, что страшно.

Я говорю: «убейте» свою работу первыми! И вот почему.

Увольняться, несмотря на кризис

Нужно уметь выходить из зоны комфорта, чтобы потом вас эта зона комфорта не убила. С нелюбимой работы, даже если она сейчас кажется стабильной, нужной (из категории «Где я найду другую работу?» — найдете, не бойтесь!) и вообще «золотой», нужно уметь увольняться.

Нужно уметь делать себе карьерную эвтаназию

Хватит обманывать себя. Хватит себя жалеть. Хватит трусить и списывать свое малодушие на кризис. Если вы не сделаете это сами, вас обязательно «убьют» другие. Причем очень больно и зло.

Как определить, что вам пора?

Смотреть на симптомы:

- вы любите уже не работу, а то, что она вам дает: статус, позицию, власть, деньги, возможности;
- вам неинтересно новое — вы просто не верите, что изменения возможны;
- вы сидите в одной должности более семи лет;
- вы сидите в одной компании (даже меняя должности) более 12 лет.

Если у вас обнаружилось хотя бы два пункта из списка, пора готовиться к уходу самому, пока вас не съели другие.

Куда уходить?

Очевидно, что в иную отрасль. Синдром «Я все уже пробовал и знаю, что не получится» не даст вам нового рывка в той отрасли, где вы уже давно работаете.

Как выбрать новую отрасль?

Для этого есть специальные системы взрослой профориентации. Не важно, у нас или у других, важно, что вы должны понять: а какие ваши знания и навыки ценны в том мире, где вы будете нужны.

Если вы сейчас не готовы к специализированным персональным курсам, вот несколько общих советов:

-  Делайте ставку на отрасли будущего, при этом ориентируясь и на ваше прошлое — симбиоз ваших знаний и умений, которые необходимы в новых быстроразвивающихся отраслях, даст вам возможность сделать головокружительную карьеру. Там ниша. Там пока нет профессиональных кадров. Там не хватает навыков, умений, опыта, связей. И это все вы можете новой отрасли дать. А новая отрасль, в свою очередь, даст вам ощущение нужности и новый личный рывок.

- Смотрите туда, куда еще не пошли огромные деньги, но куда они обязательно придут. Признак таких отраслей один: они про нас, людей, про наше будущее — это медицина будущего, модифицированное сельское хозяйство, робототехника, большие данные, новые энергоносители, космос и новая среда.

Как уходить?

Плавно, без рывков! Сперва оценить свои навыки. Оценить, в каких из этих отраслей они будут наиболее полезны. Оценить потенциал конкретной отрасли. Найти людей, уже работающих там, и очень тщательно с ними поговорить: посоветоваться и о позициях, и о вероятности перехода, и о возможностях.

Переходить не столько через существующие вакансии, сколько самому создавать себе карьерные возможности, говоря со множеством экспертов выбранных отраслей будущего и «продавая» свои конкурентные преимущества и возможности этим новым отраслям.

Главное правило — увольняться счастливым

Мой очень долгий опыт в рекрутинге показывает, что уволили ли вас очень обидно и незаслуженно, или вы сами совершили обдуманный уход, но пока что в пустоту — не важно, они всегда ведут к большому карьерному взлету. Через полосу препятствий, но обязательно. Примерно через полгода-год.

Поэтому если вы прочитали мое письмо, воодушевились, решились, ушли и на вас внезапно напал черный период, пожалуйста, не торопитесь меня проклинать. Все, что вам сейчас нужно сделать, это просто пережить-перетерпеть до того, как броситься в новый бой.

Поэтому вот вам в помощь несколько советов, как пережить уход, если вдруг стало тяжело, и выйти из него счастливым:

- Не копите в себе обиду. Даже если вы ушли сами, человеческая психология, скорее всего, рано или поздно подкинет вам мысль о том, кто виноват и вообще до такой ситуации довел. Начальник, коллега, партнер, клиент. Не думайте об этом вообще, а чтобы не думать — переключитесь: минимально читайте соцсети, удалите все рабочие мессенджеры, рабочую почту, заведите мораторий на звонки. Не ведитесь на разговоры — раньше, при вас, было хорошо, а теперь отвратно — и сами их не провоцируйте, вызываясь на беседы с бывшими коллегами. Даже если вам кажется, что все это правда, такие разговоры разрушают вас, возвращают вас во вчерашний день, и, конечно же, не приносят счастья.

- Переключитесь — уезжайте в отпуск. Если совсем нет денег, уезжайте на дачу. В своем городе в привычной среде переключиться не получится.

- Не выскакивайте на первую попавшуюся под руку работу — это не решение. Хорошо не будет. Выдохните, осмотритесь, подумайте, чего вы действительно хотите дальше.

- Пишите книгу. Не шучу. Вероятнее всего, вы ее не допишете, а если и допишите, то это будет работа в стол. Но поверьте, в России книга заменяет психоаналитика.

- Помните (и это главное), что скоро вы будете счастливы.

И вы тем скорее будете счастливы, чем скорее перевернете эту страницу своей жизни.

Алена Владимирская 

 
 
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