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Лукашенко назвал «безмозглым» решение правительства о запрете на продажу алкоголя ночью

05.10.2018 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко назвал «безмозглым» решение правительства о запрете на продажу алкоголя ночью

фото: belnovosti.by

Президент объяснил, почему отменил запрет. По его словам, «дело здесь не в бюджете, хотя это тоже важно». Лукашенко предположил, что решение правительства было принято, «чтобы угодить милиции», так как инициатива исходила от МВД.

Президент сослался на прошлый опыт, когда запреты в этой области легко нарушались. "У работников органов власти в районе, прокуроров, милиции не было проблем: они закупали и даже перепродавали. Нам это надо? Нам надо, чтобы таксисты продавали это спиртное? - спросил Лукашенко. - И дело здесь не в бюджете, хотя это тоже важно".

По словам президента, рекомендация МВД была представлена в виде эксперимента. "Какой эксперимент? Его проводят, если не знаешь, что будет на выходе, чтобы попробовать. Но мы же это сполна попробовали. Это безмозглое решение правительства в виде эксперимента», - прокомментировал Лукашенко.

По словам президента, милицию он «предупредил»: «Она должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве".

Глава государств провел параллель со гибелью людей в ДТП: "Давайте запретим на автомобилях ездить. Хорошо будет?".

Лукашенко также выразил удовлетворение состоянием отрасли в Беларуси. По его словам, в стране нет «паленого» алкоголя, «потому что я когда-то ввел монополию на производство и реализацию спиртного, и мы получили эффект. В России так говорят: если хочешь попробовать нормального спиртного напитка, особенно водку, езжай в Беларусь и купи. И они просто вывозят это».

 
 
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Президент объяснил, почему отменил запрет. По его словам, «дело здесь не в бюджете, хотя это тоже важно». Лукашенко предположил, что решение правительства было...
 
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