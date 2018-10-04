Президент раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию и рассказал о своей семье

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По мнению Лукашенко, «все это дурь, взятая прежде всего с Запада».

Президент пообещал, что мнение МВД, которое разрабатывало законопроект, будет учтено, однако «мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта".

Пример западных стран белорусский президент считает для Беларуси неприемлемым: «У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье".

По мнению Лукашенко, проблемой насилия в семье должно заниматься не МВД, а другие структуры - представители органов власти на местах, общественные организации, правительство, Администрация президента. Президент не считает нужным принимать отдельный закон по этому поводу. По его словам, скорее всего дело ограничится внесением поправок в действующее законодательство.

"Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно», - полагает глава государства. "Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо», - резюмировал президент.

В качестве примера президент привел собственную семью: «Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал".

"При воспитании как получится: если не понимает - могу жестко сказать. Я все-таки президент, поэтому, наверное, и дети учитывают, что отца лучше не расстраивать, и если он так говорит - это уже закон. Поэтому я не образец в воспитании детей и не пример для подражания. Да и дети понимают, что отца подвести нельзя. Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить", - поделился Лукашенко.

Президент пообещал, что мнение МВД, которое разрабатывало законопроект, будет учтено, однако «мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта".

Пример западных стран белорусский президент считает для Беларуси неприемлемым: «У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье".

По мнению Лукашенко, проблемой насилия в семье должно заниматься не МВД, а другие структуры - представители органов власти на местах, общественные организации, правительство, Администрация президента. Президент не считает нужным принимать отдельный закон по этому поводу. По его словам, скорее всего дело ограничится внесением поправок в действующее законодательство.

"Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно», - полагает глава государства. "Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо», - резюмировал президент.

В качестве примера президент привел собственную семью: «Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал".

"При воспитании как получится: если не понимает - могу жестко сказать. Я все-таки президент, поэтому, наверное, и дети учитывают, что отца лучше не расстраивать, и если он так говорит - это уже закон. Поэтому я не образец в воспитании детей и не пример для подражания. Да и дети понимают, что отца подвести нельзя. Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить", - поделился Лукашенко.