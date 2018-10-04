Парламент Беларуси одобрил назначение Румаса премьером

Парламентарии Беларуси одобрили назначение Сергея Румаса на пост премьер-министра страны, сообщает «МИР 24». За его кандидатуру проголосовали 105 депутатов из 106.

Румас уже обозначил первоочередные задачи на новой должности. Это повышение уровня и качества жизни населения, а также эффективности управления госпредприятиями. Новая программа деятельности правительства уже разработана.

«Что касается основных точек роста, это в первую очередь создание благоприятной бизнес-среды и решение тех целевых задач, которые установлены главой государства в седьмом декрете. Это опережающее развитие сферы услуг, первую очередь IT-сферы, строительных, транспортных услуг, а также ориентация на экспорт высокотехнологичной продукции», – сказал он.