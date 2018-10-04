Соболенко не вышла в полуфинал открытого чемпионата Китая

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не вышла в полуфинал одиночного разряда открытого чемпионата Китая с призовым фондом 8 285 274 долларов.



Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

В четвертьфинальном матче Арина Соболенко (№ 16 рейтинга WTA) в упорной борьбе проиграла 28-й ракетке мира китаянке Ван Цян — 5:7, 5:7. Поединок продолжался 1 час 45 минут.

Арина Соболенко стартовала на Cina Open сразу со 2-го круга, где взяла верх над 15-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой — 7:5, 6:4. В матче 1/8 финала белоруска одержала волевую победу над 8-й ракеткой мира француженкой Каролин Гарсия — 5:7, 7:6 (7:3), 6:0.

Вылет из China Open практически перечеркивает надежды Арины Соболенко на итоговый годовой турнир WTA в Сингапуре, куда попадет восьмерка лучших теннисисток нынешнего сезона.

(Будет дополнено).