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Соболенко не вышла в полуфинал открытого чемпионата Китая
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не вышла в полуфинал одиночного разряда открытого чемпионата Китая с призовым фондом 8 285 274 долларов.
В четвертьфинальном матче Арина Соболенко (№ 16 рейтинга WTA) в упорной борьбе проиграла 28-й ракетке мира китаянке Ван Цян — 5:7, 5:7. Поединок продолжался 1 час 45 минут.
Арина Соболенко стартовала на Cina Open сразу со 2-го круга, где
Вылет из China Open практически перечеркивает надежды Арины Соболенко на итоговый годовой турнир WTA в Сингапуре, куда попадет восьмерка лучших теннисисток нынешнего сезона.
(Будет дополнено).
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не вышла в полуфинал одиночного разряда открытого чемпионата Китая с призовым фондом 8 285 274 долларов.
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