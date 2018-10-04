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Россельхознадзор обнаружил канал незаконных поставок американских куриных окорочков через Беларусь

05.10.2018 18:01 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор выявил канал незаконных поставок американских окорочков в Россию: крупные партии продукции ввозятся в РФ под видом транзита из Литвы в Казахстан через Беларусь.

"Сейчас возникла ситуация, когда через Прибалтику кто-то хочет очень серьезное количество американской курятины якобы через Казахстан отправить в Россию", - заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах заседания общественного совета при Россельхознадзоре.

"Въезжают через белорусскую границу, так легче, хорошо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть. Поэтому мы нашим коллегам говорим, давайте соберемся в ЕЭК и будем это обсуждать все вместе", - сказал он.

"Для нас очевидно, что сейчас стараются опробовать новый канал незаконного ввоза в Россию", - добавил С.Данкверт.

Поставки мяса птицы из США в Россию запрещены с 2014 года. Между тем, Россельхознадзор установил факты реализации в Омской, Новосибирской и Оренбургской областях американских куриных окорочков, ввезенных в Россию из Казахстана, сообщила служба. Так, в конце сентября на железнодорожной станции в Смоленской области территориальное управление Россельхознадзора совместно с управлением ФСБ по Смоленской области досмотрели 39 железнодорожных контейнеров с мясом птицы (куриными окорочками), следовавших из Литвы в Казахстан.

"Кроме многочисленных нарушений ветеринарно-санитарных норм, выявлен ряд значительных несоответствий в ветеринарных сопроводительных документах, а также факты замены всех ввезенных из США контейнеров в Литве и повторного их пломбирования", - говорится в сообщении.

Досмотр грузов общим объемом более 1,044 тыс. тонн показал, что окорочка были упакованы в картонные короба, на боковую часть которых нанесены маркировочные этикетки на английском языке. Поставщики окорочков, согласно маркировке - предприятия Mountaire Farms Inc и Pilgrims Pride (США). Эти предприятия ранее поставляли птицеводческую продукцию в Россию, но Россельхознадзор в 2009-2014 годах неоднократно выявлял нарушения ветеринарно-санитарных требований и ставил поставки с этих предприятий на усиленный лабораторный контроль. В результате из-за нарушений поставки были запрещены.

"Россельхознадзор крайне обеспокоен поступлением на территорию России небезопасной продукции из США. Такие поставки американской продукции, переоформленной под литовскую, свидетельствуют о хорошо организованном незаконном канале: окорочка поставляются в страну - член ЕАЭС (Казахстан) и в последующем реэкспортируются в Россию без документов малыми партиями", - говорится в сообщении службы.

 
 
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Россельхознадзор выявил канал незаконных поставок американских окорочков в Россию: крупные партии продукции ввозятся в РФ под видом транзита из Литвы в Казахстан...
 
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