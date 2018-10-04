Лукашенко поручил создать в Беларуси ударные БПЛА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать в стране ударные беспилотные летательные аппараты в дополнение к уже имеющимся аппаратам-разведчикам.

"Мы должны создать не только беспилотные летательные аппараты-разведчики, а мы должны создать ударные БПЛА", - сказал А.Лукашенко, посещая учебный полигон в Ивацевичском районе (Брестская область) в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

А.Лукашенко назвал беспилотные летательные аппараты среди наиболее востребованных в современных условиях новинок отечественного ВПК.

Президент также сообщил, что в части разработки БПЛА решено объединить усилия, а не создавать множество центров.

"Надо объединить усилия и создать тот ударный беспилотник, который нам нужен. Беспилотники-разведчики у нас хорошие, и мы научились их использовать. В этой части беспилотных летательных аппаратов и создания более мощных, которые будут нести нагрузку в одну тонну и более, уже вопрос решен", - отметил он.

"Тем более, есть спрос на это. Для внутреннего потребления, нашей армии, и для экспорта мы это будем производить", - сказал глава государства.