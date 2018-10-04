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Лукашенко рад, что его дети не стали "золотой молодежью"

05.10.2018 17:18 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не считает себя образцом в воспитании детей, но рад, что его сыновья не стали "золотой молодежью".

"При воспитании как получится: если не понимает - могу жестко сказать. Я все-таки президент, поэтому, наверное, и дети учитывают, что отца лучше не расстраивать, и если он так говорит - это уже закон. Поэтому я не образец в воспитании детей и не пример для подражания. Да и дети понимают, что отца подвести нельзя. Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить", - сказал А.Лукашенко журналистам, посещая учебный полигон в Ивацевичском районе (Брестская область) в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

"Я думаю, что вы поверите в мою искренность, потому что вы моих детей нигде распальцованными не видите. А если видите - скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую", - заверил президент.

"Я их приучаю жить так, как живете вы, как живут простые люди", - добавил он.

А.Лукашенко также сообщил, что каждый из его старших сыновей взял под свое "крыло" учебное заведение и оказывает ему помощь накануне учебного года.

Поддержал учащихся своей школы и младший сын президента: нескольким десяткам детей помогли в приобретении школьных принадлежностей и одежды. "Собрали то, что он за лето заработал, старшие ему немного дали, я два месячных оклада в эту кассу положил, мои домашние понемножку собрали - и пятидесяти человекам в школе оказали помощь", - рассказал президент.

"Это его воспитание: если у тебя есть - помоги тому, кто нуждается", - заметил глава государства.

А.Лукашенко вспомнил свои школьные годы, когда учебники заворачивали в платок, потому что не было возможности купить портфель. "Надо помогать. И на этом надо воспитывать", - подчеркнул он.

Президент также считает, что ребенок должен не только хорошо учиться, но и иметь какие-то увлечения. "Да, он должен освоить программу, быть грамотным. Но он обязательно должен быть и спортсменом, чтобы вообще симпатичным мужиком рос и потом своих детей воспитывал и для того чтобы здоровым был", - сказал А.Лукашенко.  "Не надо быть чемпионом мира, если не стоят такие цели, просто надо заниматься спортом. Если есть способность к искусству, музыке, то ты тоже должен этим заниматься", - отметил глава государства.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не считает себя образцом в воспитании детей, но рад, что его сыновья не стали "золотой молодежью".
 
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