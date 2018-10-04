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Соболенко в напряженной борьбе уступила в четвертьфинале турнира в Пекине

05.10.2018 18:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Соболенко в напряженной борьбе уступила в четвертьфинале турнира в Пекине
Reuters

В четвертьфинале турнира в Пекине Арине Соболенко (16-е место в рейтинге WTA) противостояла китайская теннисистка Ван Цян (28). Белоруска захватила лидерство с начала матча, поведя в счете 3:0.

Соболенко в напряженной борьбе уступила в четвертьфинале турнира в Пекине Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки сентября

Однако затем стала допускать большое количество ошибок, а китаянка наоборот была очень аккуратной и практически все мячи посылала в корт. У нашей спортсменки было несколько шансов переломить ход встречи, однако в важные моменты белоруске не хватило точности и удачи. В напряженной борьбе Арина Соболенко уступила в двух сетах – 5:7, 5:7.

Проиграв в четвертьфинале турнира в Пекине, белоруска практически утратила шансы на попадание в Сингапур, где пройдет соревнование для восьми лучших теннисисток года. Тем не менее, после турнира в Китае Арина Соболенко поднимется как минимум на 12-е место в рейтинге WTA, что пока является наивысшим достижением для 20-летней спортсменки.

Победительница турнира в Пекине определится 7 октября. В первом полуфинале сыграют японка Наоми Осака (6) и латвийка Анастасия Севастова (20), во втором полуфинале Ван Цян поспорит со второй ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла обыграть хозяйку турнира Ван Цян.
 
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