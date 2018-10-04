Его арест вызвал немало вопросов в криминальных кругах. Главный из них: будет ли подобная судьба ждать всех «воров в законе», в которых Эдуард Асатрян (Осетрина) и Дмитрий Чантурия (Мирон) видят угрозу своим интересам?





Михаил Хананашвили — «вор в законе № 1» в Израиле. Он уже давно живет в этой стране, является безусловным лидером местного уголовного мира, в его ближайший круг общения входят и большинство бизнесменов из 1990-х годов, обосновавшихся на Земле обетованной.









Ника считается представителем влиятельного кутаисского клана, однако не со всеми его лидерами у него добрые отношения. Так, с Тариелом Ониани (Таро) они, скорее, натянутые. А вот Бадри Когуашвили и Ника — близкие друзья.





Хананашвили в основном держится в стороне от активных фаз «мафиозных воин». Хотя в 2012 году он устроил рукопашную схватку с Гелой Кардавой. Произошла она из-за Бадри. Кардава организовал необосванную «маляву» о находившемся в тюрьме Когуашвили. И Ника, встретившись с Гелой, решил разобраться с обидчиком друга. Волею судьбы Кардава тоже сейчас находится в белорусской тюрьме.





В мае 2018 года Бадри вышел на свободу после долгой отсидки, и осенью Ника решил навестить старинного приятеля. А заодно пообщаться с Кахой Парпалия, с которым у него сложились добрые отношения. Чтобы особо «не светиться», Ханашвили добирался до Москвы через Белоруссию.





Бадри, Каху и Нику часто можно было встретить в ресторане «Марани», который принадлежит Геле Церцвадзе — сподвижнику Тариела Ониани (Таро). В этой же компании можно было увидеть и Рамаза Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский) — тоже видного представителя кутаисского клана, одного из самых близких к Таро гангстеров.





Он вышел на свободу летом 2018 года, после чего ему было объявлено о запрете нахождения в России. Однако чудесным образом Рамазу пока удалось обосновался в Москве.





Неожиданно свой 50-летний юбилей в «Марани» решил отметить и Эдуард Осетрина, ранее не бывший частым гостем в данном заведении. На празднике присутствовали Бадри, Каха, Ника, вроде бы все прошло мирно. Однако существующая между Кахой и Осетриной напряженность сохранилась, похоже, навсегда.





Парпалия, перебравшись в Москву, стал ближайшим сподвижником на тот момент главного вора России Захария Калашова (Шакро молодой). В близкий круг общения Кахи вошли и родственники Шакро — Давид Озманов (Дато), Нодар Асоян (Нодар) и Шалва Озманов (Кусо).





Последние — «хозяева» юга России, в том числе Ростовской области и Краснодарского края. На эти регионы простираются и амбиции Осетрины. Однако пока Шакро был на свободе, он старался не афишировать свои притязания. После того, как Калашова арестовали, Асатрян выждал определенное время, а потом начал пытаться распространить свое влияние на юг России.





Родственникам Калашова удается весьма успешно отбивать атаки Осетрины, что последнего крайне раздражает. Каха, как верный сторонник Шакро, полностью поддерживает Озмановых и Асояна. Асатрян и Парпалия открыто не конфликтуют друг с другом, вместе отметили юбилей Осетрины. Но между ними существует неразрешимая проблема в лице Озмановых и Асояна.





Эдуард Асатрян и сблизившийся с ним Дмитрий Чантурия сейчас являются самыми активными в России «ворами в законе». Когда же в поле зрения этой пары попадает «чужак», который может усилить другой клан, пусть даже и не враждебный, с ним непременно происходят какие-то неприятности по силовой линии.





То следует объявление о депортации, то задержание за какое-то нарушение. Такая история приключилась и с Никой, когда он возвращался из московского отпуска.