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"Я бил, а он боролся". Оказывается, белорус выходил против Хабиба

05.10.2018 17:50 — Разное | Партизан  
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Вряд ли вы об этом знали.

"Я бил, а он боролся". Оказывается, белорус выходил против Хабиба
В 2010-м молодой белорусский боец Виталий Островский встретился с пока никому неизвестным дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым. Бой проходил в Киеве на турнире M-1 Selection Ukraine. Это клубный чемпионат Украины по MMA среди профессионалов, который ежегодно проводит организация M-1 Ukraine.

Конкурентного боя не получилось – рефери остановил встречу на пятой минуте первого раунда. Хабиб победил техническим приемом, обработав голову белоруса хлесткими короткими ударами.


После этого боя Островский провел еще 11 поединков, одержал 4 победы и завершил карьеру. А вот Хабиб начал постепенно взлетать. Через два года россиянин дебютировал в UFC, этой весной стал чемпионом промоушена, а уже 6 октября встретится с великим и ужасным Конором МакГрегором в Лас-Вегасе в поединке, который называет главным боем в истории ММА.

В преддверии этой встречи мы связались с Виталием Островским, чтобы узнать о его карьере и жизни после спорта.

– Я пришел в этот спорт достаточно поздно – в 14 лет. Можно сказать через третьи руки. На тренировку позвали моего одноклассника – он не захотел идти один и попросил сходить за компанию. В итоге друг бросил, а я остался.

Начал выступать на профессиональном уровне с 2008-го. Принимал участие в турнирах разных промоушенов – MG, PFC, European Combat Sambo Federation. Одержал несколько побед над сильными соперниками. Нокаутировал одного из сильнейших бойцов Украины Владимира Опанасенко. В середине 2012-го завершил карьеру из-за травмы: на тренировке порвал ахилловы сухожилия. Готовился к турниру и, к сожалению, перегрузил себя. Но я ни о чем не жалею – было хорошее время.

Поединок с Нурмагомедовым – обычный рейтинговый бой, тогда никакой пояс не разыгрывался. Хабибу было 22 года на тот момент, он еще был совсем молод. Перспективный парень, но как-то особенно серьезно не воспринимался. Однако быстрый рост и хорошая работа на тренировках сделали из него того, кто он есть сейчас.


Хабиб не был фаворитом перед нашим боем, хотя и выиграл уверенно – никаких вопросов его победа не вызывает. На тот момент я бил, а он боролся. За 8 лет многое поменялось: сейчас он действительно быстрее, сильнее, подтянул ударную технику. Конечно, в ближайшем бою буду переживать за него. Если дагестанец победит, то и я, и Конор проиграем одному и тому же спортсмену. Хотя с Хабибом мы никогда не общались – после победы я дежурно его поздравил и все.

Полгода назад я начал тренировать в бобруйском клубе GLADIATOR. Работаю пока только со взрослыми, хотя в ближайшее время есть планы реализовать себя в качестве детского тренера. Еще недавно попробовал себя в роли рефери. Необычные эмоции: ты вроде на ринге, все очень близко, адреналин зашкаливает, но сам не дерешься.

Спорт нельзя просто так вычеркнуть из жизни, да и совсем не хочется. Я по-прежнему в нем, хотя и немного в другом качестве.


Бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора пройдет в ночь с 6 на 7 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе. Начало главного карда – около 5 утра по минскому времени.

 
 
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