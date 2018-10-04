В Латвии возродят производство РАФиков. Они будут на электротяге

Российская газета ", 30 августа в стране было зарегистрировано новое предприятие SIA "Rigas Autobusu Fabrika, RAF". Для этого, как выяснила "", 30 августа в стране было зарегистрировано новое предприятие SIA "Rigas Autobusu Fabrika, RAF".





Речь идет, в первую очередь, о мелкосерийном производстве электрического городского транспорта. В том числе и микроавтобусов под знаменитым брендом РАФ, пояснил "РГ" эксперт по прибалтийскому авторынку, директор "Вильнюсской автомобильной компании" Кирилл Шумейко.





"Фактически на РАФе хотят начать выпуск городских микроавтобусов на электрической тяге, а также небольших троллейбусов, - рассказал он. - Вероятнее всего, это будет транспортное средство на одной базе или гибрид автобуса и троллейбуса, который сможет подключаться к городской контактной сети для подзарядки и движения, а также иметь собственный запас хода на аккумуляторах".





По словам эксперта, латвийские разработчики уверены в огромном потенциале такого транспортного средства и его востребованности, в особенности, после введения жестких экологических норм в европейских городах, ограничивающих использование дизельных двигателей.





Кроме того, на РАФе наладят выпуск автоприцепов, которые обещают презентовать уже в следующем году. Не исключена и вероятность крупноузловой сборки микроавтобусов под брендом RAF совместно с одним из мировых автопроизводителей. Старт этого проекта намечен на 2020 год.









Напомним, что фабрика РАФ, появившаяся в Латвии в 1949 году, в 1998-м была закрыта в связи с банкротством. С 1950-х годов прошлого века предприятие на мощностях в Риге и Елгаве выпускало автобусы и микроавтобусы, среди которых особой славой пользовался РАФ-2203 "Латвия".





Именно эти автомобили стали первыми в Советском Союзе маршрутными такси. На их базе также создавали кареты скорой медицинской помощи, работавшие по всему СССР. После ликвидации РАФа латвийский автопром формировали несколько предприятий, выпускавших автоприцепы и автокомпоненты для заводов в странах Скандинавии и Германии.