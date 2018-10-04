Олег Сенцов: Я вынужден прекратить голодовку из-за угрозы принудительного кормления

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здороья и опасности ему грозящей.





Насильственное кормление будет проводится в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.





145 дней бюорьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…





Слава Украине! Олег Сенцов. 5.10.18»













Ранее в пятницу Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что Олег Сенцов по собственному решению прекратил голодовку.





Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал, что украинский режиссер «выбрал жизнь» и в данный момент его выводят из голодовки «лучшие диетологи Москвы», которые, по его словам, разработали для него специальную диету.





Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. Себя в их число он не включил.





Как накануне рассказывал его адвокат Дмитрий Динзе, у режиссера диагностировали сердечную недостаточность. Кроме того, у голодающего появился ревматизм нижней конечности, а также проблемы с печенью и почками.