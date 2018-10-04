8-летняя шведка нашла в озере древний меч. Викингов тогда еще и в помине не было

Сага Ванесек нашла меч в озере Видостерн, когда отдыхала с семьей в загородном доме на юге страны. Сначала сообщалось, что мечу около 1000 лет, но затем эксперты из местного музея пришли к выводу, что он на 500 лет старше.





"Не каждый день наступаешь на меч в озере", - сказал представитель музея Микаэл Нордстрём.





Во время обнаружения находки уровень воды в озере был очень низким из-за засухи. Именно это и позволило Саге найти древнее оружие.





"Я почувствовала, что в воде что-то есть, и подняла этот предмет. Там была рукоятка, и я пошла к папе сказать, что это похоже на меч", - рассказала сама Сага в интервью шведской радиостанции Sveriges Radio.





Отец девочки Энди Ванесек рассказал англоязычному изданию The Local, что сначала подумал, будто дочь нашла в воде какую-то странную палку или ветку. И только после того, как он попросил своего друга осмотреть находку повнимательнее, он осознал, что перед ним - старинная реликвия.





В местном музее, который теперь отвечает за сохранность меча, говорят, что он находится в очень хорошем состоянии.













Находка Саги побудила руководство музей и местные власти начать исследования в озере и на его берегах. Уже найдена брошь, датированная 3 веком нашей эры.





В музее заявили, что исследование озера продолжается, и вполне возможно, что будут найдены еще более древние артефакты.