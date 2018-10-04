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На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)

05.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)

Десятки бегунов со всех школ района съехались в лесном массиве вблизи райцентра для участия в легкоатлетическом кроссе.

В зависимости от возраста парни и девушки соревновались на дистанциях 1 000, 2 000, 3 000 метров.  После забегов в каждой группе определились лидеры, преодолевшие расстояние быстрее всех, — Владислав Мелько и Владислав Супрон (Вороновская СШ), Александра Водейко (Заболотский УПК), Инесса Дудо (Дотишская СШ), Светлана Шевякова (Конвелишский УПК), Денис Климято (Беняконская СШ). Ребята были отмечены за лучшие результаты.


На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)

В общем зачете победителями кросса стала Вороновская средняя школа, второе место заняла Беняконская, третье — Заболотский УПК. Среди базовых школ лидировала Больтишская, замкнули тройку лидеров  Клайшанская и Переганцевский УПК.

Позже на старт вышли представители организаций. В этом сезоне — только двух: Вороновской ЦРБ и Вороновского РОЧС. Лучшие результаты у бегунов-спасателей Александра Пожарицкого, Ивана Сайко, Владислава Кладкевича, медиков Александра Стодольника, Артура Струковского, Юлии Шестак, Елены Сосны. Победителями кросса стала команда Вороновского РОЧС.


На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.


На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)

 
 
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Десятки бегунов со всех школ района съехались в лесном массиве вблизи райцентра для участия в легкоатлетическом кроссе. В зависимости от возраста парни и девушки...
 
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