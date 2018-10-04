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На Вороновщине прошел осенний легкоатлетический кросс (Будет дополнено)
05.10.2018 — Разное | Вороновская газета
Десятки бегунов со всех школ района съехались в лесном массиве вблизи райцентра для участия в легкоатлетическом кроссе.
В зависимости от возраста парни и девушки соревновались на дистанциях 1 000, 2 000, 3 000 метров. После забегов в каждой группе определились лидеры, преодолевшие расстояние быстрее всех, — Владислав Мелько и Владислав Супрон (Вороновская СШ), Александра Водейко (Заболотский УПК), Инесса Дудо (Дотишская СШ), Светлана Шевякова (Конвелишский УПК), Денис Климято (Беняконская СШ). Ребята были отмечены за лучшие результаты.
В общем зачете победителями кросса стала Вороновская средняя школа, второе место заняла Беняконская, третье — Заболотский УПК. Среди базовых школ лидировала Больтишская, замкнули тройку лидеров Клайшанская и Переганцевский УПК.
Позже на старт вышли представители организаций. В этом сезоне — только двух: Вороновской ЦРБ и Вороновского РОЧС. Лучшие результаты у бегунов-спасателей Александра Пожарицкого, Ивана Сайко, Владислава Кладкевича, медиков Александра Стодольника, Артура Струковского, Юлии Шестак, Елены Сосны. Победителями кросса стала команда Вороновского РОЧС.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Десятки бегунов со всех школ района съехались в лесном массиве вблизи райцентра для участия в легкоатлетическом кроссе. В зависимости от возраста парни и девушки...
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