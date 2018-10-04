Опубликовано видео, как произошло ДТП на путепроводе по Варшавскому шоссе

Напомним, ДТП произошло вчера , 4 октября 2018 года на подъёме на путепровод по Варшавскому шоссе.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59454.php

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Больit фотографий есть по ссылке. А вот и видео с регистратора встречного автомобиля. Хорошо, что есть разделительное металлическое заграждение, а то ведь мог бы и на "встречку" вытолкнуть.