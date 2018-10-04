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Досадное ДТП на 28-го Июля: водитель просто решил резко затормозить в потоке
05.10.2018 18:45 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 5 октября 2018 года на перекрёстке улиц 28-го Июля и Московской. Водители ехали с Пионерской. Потом один решил резко затормозить - возможно, на то были какие-то объективные причины, но мы их не видим на камере.
А вот как всё было:
видео -
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