Досадное ДТП на 28-го Июля: водитель просто решил резко затормозить в потоке

ДТП произошло сегодня, 5 октября 2018 года на перекрёстке улиц 28-го Июля и Московской. Водители ехали с Пионерской. Потом один решил резко затормозить - возможно, на то были какие-то объективные причины, но мы их не видим на камере.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59453.php

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А вот как всё было: