Жарит гренки и крутит болты: какие домашние дела роботы будут делать за людей

В Беларуси разработали робота-помощника на производстве и в быту. Роботизированную руку создали в минском Парке высоких технологий. Робот-помощник может переносить предметы, закручивать болты, упаковывать грузы. Устройство способно работать без остановки длительное время.

Новейшую разработку уже используют несколько фабрик в Беларуси, России и США. Робот безопасен на производстве: при контакте с человеком машина сразу остановится. Создатели уже научили робота готовить гренки и делать бутерброды. Разработчики намерены обучить своего подопечного и другим домашним делам.

Люди начали создавать первых роботов в середине XX века. Сегодня их применяют в медицине, торговле, производстве и других областях. Самый популярный медицинский робот – Da Vinci. У робота-хирурга четыре «руки» с миниатюрными инструментами и видеокамерой.

Самый известный робот-андроид – Sophia, создан по образу актрисы Одри Хепберн. Sophia обладает искусственным интеллектом: говорит и выражает 60 эмоций. В Шотландии в крупном сетевом магазине клиентов обслуживал робот Pepper. Он рекламировал товары и покорил покупателей своими шутками. Еще один из самых популярных роботов – антропоморфный робот Atlas. Его рост – 1,8 метра, а вес – 150 кг. Машину разработали в 2013 году для выполнения поисково-спасательных работ. Первый российский андроид Fedor станет помощником пилота МКС. Робота готовят для полета в космос на корабле «Федерация».

Какие домашние дела роботы скоро будут делать вместо людей, телеканалу «МИР 24» рассказал начальник отдела маркетинга компании, создающей роботов Евгений Коваленко. Интервью смотрите в видеоролике.