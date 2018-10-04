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Жарит гренки и крутит болты: какие домашние дела роботы будут делать за людей

05.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси разработали робота-помощника на производстве и в быту. Роботизированную руку создали в минском Парке высоких технологий. Робот-помощник может переносить предметы, закручивать болты, упаковывать грузы. Устройство способно работать без остановки длительное время. 

Новейшую разработку уже используют несколько фабрик в Беларуси, России и США. Робот безопасен на производстве: при контакте с человеком машина сразу остановится. Создатели уже научили робота готовить гренки и делать бутерброды. Разработчики намерены обучить своего подопечного и другим домашним делам. 

Люди начали создавать первых роботов в середине XX века. Сегодня их применяют в медицине, торговле, производстве и других областях. Самый популярный медицинский робот – Da Vinci. У робота-хирурга четыре «руки» с миниатюрными инструментами и видеокамерой. 

Самый известный робот-андроид – Sophia, создан по образу актрисы Одри Хепберн. Sophia обладает искусственным интеллектом: говорит и выражает 60 эмоций. В Шотландии в крупном сетевом магазине клиентов обслуживал робот Pepper. Он рекламировал товары и покорил покупателей своими шутками. Еще один из самых популярных роботов – антропоморфный робот Atlas. Его рост – 1,8 метра, а вес – 150 кг. Машину разработали в 2013 году для выполнения поисково-спасательных работ. Первый российский андроид Fedor станет помощником пилота МКС. Робота готовят для полета в космос на корабле «Федерация». 

Какие домашние дела роботы скоро будут делать вместо людей, телеканалу «МИР 24» рассказал начальник отдела маркетинга компании, создающей роботов Евгений Коваленко. Интервью смотрите в видеоролике.



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В Беларуси разработали робота-помощника на производстве и в быту. Роботизированную руку создали в минском Парке высоких технологий.
 
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