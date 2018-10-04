В Миннесоте люди жалуются на пьяных птиц. Полиция просит дать им протрезветь

Жители города Гилберт в штате Миннесота жалуются на странное поведение птиц: дрозды, свиристели и другие птицы врезаются в лобовые стекла машин, шатаются во время ходьбы и в целом выглядят пьяными. Полиция объяснила, что они пьяны, пишет meduza.

Начальник полиции города сообщил , что птицы съели перезрелые ягоды, отчего и опьянели. Из-за ранних морозов ягоды начали бродить, а печень птиц не справляется с токсинами. Многие птицы еще не успели мигрировать на юг, поэтому проблема более заметная, чем обычно. Сотрудница Службы национальных парков США Шэрон Штитлер отметила, что в таких случаях сахар начинается превращаться в алкоголь. Также она посоветовала при встрече с пьяной птицей оставить ее в темном углу и дать проспаться: «Я даже сделала коробку для детоксикации – с дырками и водой».

Доцент кафедры леса и экологии дикой природы в Университете Висконсина Анна Пиджон сказала , что это далеко не редкое явление – хотя оно более характерно для поздней зимы или ранней весны. Странствующие дрозды и свиристели в основном питаются плодами, поэтому они больше других восприимчивы к опьянению. Из-за этого птицы теряют координацию, плохо видят во время полета и не способны скрыться от хищников.

В департаменте полиции попросили жителей Гилберта не звонить им с жалобами, а просто подождать, когда птицы «протрезвеют».