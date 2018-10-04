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В Миннесоте люди жалуются на пьяных птиц. Полиция просит дать им протрезветь
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Жители города Гилберт в штате Миннесота жалуются на странное поведение птиц: дрозды, свиристели и другие птицы врезаются в лобовые стекла машин, шатаются во время ходьбы и в целом выглядят пьяными. Полиция объяснила, что они пьяны,
Начальник полиции города
Доцент кафедры леса и экологии дикой природы в Университете Висконсина Анна Пиджон
В департаменте полиции попросили жителей Гилберта не звонить им с жалобами, а просто подождать, когда птицы «протрезвеют».
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Жители города Гилберт в штате Миннесота жалуются на странное поведение птиц: дрозды, свиристели и другие птицы врезаются в лобовые стекла машин, шатаются во время...
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