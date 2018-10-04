﻿ В Миннесоте люди жалуются на пьяных птиц. Полиция просит дать им протрезветь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Миннесоте люди жалуются на пьяных птиц. Полиция просит дать им протрезветь

05.10.2018 18:47 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Жители города Гилберт в штате Миннесота жалуются на странное поведение птиц: дрозды, свиристели и другие птицы врезаются в лобовые стекла машин, шатаются во время ходьбы и в целом выглядят пьяными. Полиция объяснила, что они пьяны, пишет meduza.

Начальник полиции города сообщил, что птицы съели перезрелые ягоды, отчего и опьянели. Из-за ранних морозов ягоды начали бродить, а печень птиц не справляется с токсинами. Многие птицы еще не успели мигрировать на юг, поэтому проблема более заметная, чем обычно. Сотрудница Службы национальных парков США Шэрон Штитлер отметила, что в таких случаях сахар начинается превращаться в алкоголь. Также она посоветовала при встрече с пьяной птицей оставить ее в темном углу и дать проспаться: «Я даже сделала коробку для детоксикации – с дырками и водой».

Доцент кафедры леса и экологии дикой природы в Университете Висконсина Анна Пиджон сказала, что это далеко не редкое явление – хотя оно более характерно для поздней зимы или ранней весны. Странствующие дрозды и свиристели в основном питаются плодами, поэтому они больше других восприимчивы к опьянению. Из-за этого птицы теряют координацию, плохо видят во время полета и не способны скрыться от хищников.

В департаменте полиции попросили жителей Гилберта не звонить им с жалобами, а просто подождать, когда птицы «протрезвеют». 

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители города Гилберт в штате Миннесота жалуются на странное поведение птиц: дрозды, свиристели и другие птицы врезаются в лобовые стекла машин, шатаются во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Досадное ДТП на 28-го Июля: водитель просто решил резко затормозить в потоке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика