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Власти города в США запретили открыть бордель с секс-куклами

05.10.2018 18:21 — Разное | KYKY  
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Городской совет Хьюстона в штате Техас единогласно проголосовал против открытия борделя с секс-куклами от канадской компании KinkySdollS. Местные жители собрали десять тысяч подписей против заведения – его назвали угрозой «для города, соседей и семей», пишет Tjournal.

KinkySdollS – компания из Торонто по предоставлению сексуальных услуг. Она хотела открыть в Хьюстоне выставочный зал. Клиенты могли бы посмотреть и арендовать человекоподобных кукол из синтетической кожи. Заведение начали строить неподалёку от городского парка и жилого квартала. Но в городском совете прислушались к жителям. Согласно закону, как и взрослые аркадные автоматы, сексуально-ориентированные заведения также не могут находиться вблизи парков, жилых домов, школ или больниц.

Один из членов городского совета прокомментировал: «Это моя прерогатива – думать, что это странно. Это моя прерогатива думать, что также это грубо. Это моя прерогатива – иметь такие чувства, и, думаю, большинство жителей Хьюстона это разделяют».

Другой представитель совета поддержал его: «Что происходит в спальне между двумя взрослыми людьми – это их дело, но как развивается бизнес в обществе – это уже наше дело». А еще один предложил на входе фотографировать клиентов подобных борделей, чтобы после подвергать публичному осуждению в интернете.

По словам мэра, компаниям запретили заниматься бизнесом по предоставлению сексуальных услуг с роботами на территории Хьюстона. Однако им всё ещё можно продавать секс-кукол, как и другие подобные игрушки. KinkySdollS не комментировала ситуацию.

 
 
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Городской совет Хьюстона в штате Техас единогласно проголосовал против открытия борделя с секс-куклами от канадской компании KinkySdollS. Местные жители собрали...
 
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