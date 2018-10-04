Код надежды - Пушкинский конкурс



"Фразу "Плох тот преподаватель русского языка, который не мечтает стать лауреатом Пушкинского конкурса", как код надежды, часто используют учителя русского языка в разных странах мира, садясь писать эссе на заданную тему," - так начала свой материал "Звонок на урок русского" в "Росийской газете", после принятия там лауреатов Международного Пушкинского конкурса этого года заместитель главного редактора этого печатного издания, газеты №1 Российской Федерации, член президиума Совета при президенте РФ по русскому языку Ядвига Брониславовна Юферова, наша Ядя Холяво, ивьевчанка, Почетный гражданин города Ивье, которая 15 лет назад открыла учителям-русистам Ивьевщины дорогу на этот престижный конкурс.

В один из своих неофициальных визитов в нашу редакцию, Ядвига Брониславовна предложила объявить конкурс среди учителей-русистов, победитель которого принял бы участие в Пушкинском конкурсе. Мы тогда решили делать все без предварительного отбора, потому что язык и литературу в Сурвилишской базовой школе вела Лилия Контантиновна Свекла, какое-то время наша коллега, которая позже вернулась в редакцию вновь. Это был удивительно талантливый человек и как учитель, и как журналист. И мы с удовольствием предложили ей поучаствовать в этом творческом состязании.

Лилия Константиновна Свекла в 2003 году стала первым лауретом Международного Пушкинского конкурса среди учителей нашего района.

Лауреатами в свое время потом стали также учитель русского языка и литературы Ивьевской средней школы Елена Францевна Перскевич, учитель русского языка и литературы Липнишковского детского сада-средней школы Раиса Петровна Видершпан. И вот нынешний конкурс, XVIII Международный Пушкинский конкурс, среди своих 50 лауреатов вновь назвал учителя из Ивьевского района. Им стала Анна Францевна Бородын, главный специалист отдела образования Ивьевского райисполкома, учитель русского языка и литературы гимназии № 1 города Ивье.

Сегодня, в преддверии профессионального праздника педагогов, Анна Францевна - гость редакции.

А. БОРОДЫН:

- Я, как специалист, курирующий работу учителей русского района, храню до сих пор конкурсную работу Л. Свекла, я также посоветовала в свое время прекрасному учителю Е. Перскевич принять участие в этом конкурсе. Я ведь знаю всех учителей района - филологов - русистов. И знаю, кто и что собой представляет. Кто, кроме умения преподавать, обучать, еще может и творчески изложить свои мысли.

Что тут говорить, еще с 2003 года, когда у нас появился первый лауреат, во мне жило желание самой принять участие в этом интереснейшем проекте. Но, то ли что-то мешало, то ли не хватало решимости и смелости, времени. Годы шли, а мечта жила. И вот она осуществилась. И теперь я понимаю и могу сказать любому человеку, что взлелеянная мечта, долго остающаяся таковой, когда исполняется, доставляет такое моральное удовлетворение, такой мощный энергетический импульс, что почти по-новому осмысливаешь и свою жизнь, и свою работу, и все вокруг.

КОРР.:

- Задуманный когда-то конкурс для учителей стран СНГ и постсоветского пространства, ныне сильно расширил свои границы. Учителя каких стран принимали участие в конкурсе этого года?

А. БОРОДЫН:

- Учителя русского языка, лауреаты Международного Пушкинского конкурса представляли школы и образовательные учреждения Узбекистана (самое большое количество), Туркмении, Грузии, Армении, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Польши, Черногории, Монголии, Молдовы, Приднестровской Республики, Украины и отдельно ДНР и ЛНР, Франции, Исламской Республики Афганистан, Болгарии, Венгрии, Индии, Хорватии, Чешской Республики, Словацкой Республики и др. Нас, белорусов, было пять человек. И это были удивительные люди. Теперь, после конкурса, на сайте лауреатов Аида Сатыбалдиева из Киргизии написала:"Я полюбила белорусов. Это добрый и светлый народ". Естественно, это так приятно, что нас соотнесли со всем народом и сделали такое приятное умозаключение.

КОРР.:

- Каждый год конкурс носит свою тему. Нынче его участники писали серьезное эссе "Язык без санкций. Профессионализм или мужество требуются сегодня педагогу-русисту?". И как сказала в своей статье Ядвига Юферова, организаторы конкурса "получили сотни личностных историй (от Риги до Мельбурна, от Кутаиси до Лондона), реальных экспертных мнений о самочувствии русского языка". В газете не называют лауреатов из Украины, некоторых других стран. Их истории - это борьба, это риск, это опасность и для них, и для семей. О каком же мужестве писала Анна Францевна, что в наших условиях можно понимать под этим словом?

А. БОРОДЫН:

- В русском языке есть очень весомое слово - подвижник. "Подвиг" и "движение" - именно сочетание этих двух важных понятий слышится в нем. Они, на мой взгляд, точно и полно выражают глубокую суть труда учителя. Профессионализма нет без движения вперед, подвиг же всегда стоит рядом с мужеством. В Беларуси два государственных языка - белоруский и русский. Мы изучаем их в школе, одинаково любим и уважаем. Оба языка имеют абсолютно равные права, а белорусы - свободу выбора языка общения. Замечательно об этом написал белорусский поэт В. Тарас:

Дзве мовы ў мяне.

Абедзьве чараўніцы.

Как в двух родных сестер

В обоих я влюблен.

Дзве мовы ў мяне -

Как два крыла у птицы,

Дзве мовы ў мяне -

Как свет из двух окон.

Естественно, мы не преподаем русский язык в таких экстремальных условиях, как на Украине или в некоторых других странах. Тем не менее, мужество всегда стоит рядом с профессионализмом учителя. Мужество не отступать от намеченной цели, мужество в упорном сопротивлении трудностям, мужество впервые достичь успеха…

КОРР.:

- Некогда в самом начале проведения этого конкурса, он носил название "Уроки русского". По-моему, это глубоко символичное название. Почувствовали ли вы, что побывали на особенном, главном уроке своей жизни, что прикоснулись к чему-то сокровенному, к тому, что разделит вашу жизнь на "до" и "после" конкурса?

А. БОРОДЫН:

- Безусловно. К этому вело все, что было связано с участием в этом конкурсе. Еще дома каждый конкурсант, ставший лауреатом, принял участие в курсах по обучающей программе. Всем лауреатам выслали программу в формате онлайн. Потом мы сдавали по ней тесты. После этого, по приезде в Москву, стажировались в институте русского языка имени Пушкина, посетили лекции, мастер-классы педагогов, получили удостоверения о повышении квалификации. Состоялось у нас и знакомство с московской системой образования: посетили открытые уроки по русскому языку и литературе в Пушкинской школе №1500. У нас уроки и преподавание не хуже. Но это было знакомство с московской электронной школой.

Была богатая культурная программа. Мы участвовали в мероприятиях, посвященных Дню города Москвы, совершили обзорную и пешую экскурсии по Москве, посетили Государственный музей имени А.С. Пушкина, территорию Кремля, в театре Сатиры на главной сцене мы посмотрели спектакль "Собака на сене". награждали нас в Белом зале здания правительства Москвы.

Особенно эмоциональной и незабываемой стала встреча с организаторами Пушкинского конкурса и членами жюри в редакции "Российской газеты", которую вела одна из главных организаторов и вдохновителей этого конкурса Ядвига Юферова. Нам дали понять, что работа каждого из нас важна и бесценна. И еще из уст Ядвиги Брониславовны прозвучали слова, что в 2020 году состоится 20-й по счету Пушкинский конкурс. И лауреатов станет тысяча человек. Эту "золотую" тысячу планируют пригласить в Москву на торжества. Теперь каждый из нас, лауреатов, будет жить предчувствием этой встречи.

КОРР.:

- Когда-то в интервью после приезда из Москвы лауреат Пушкинского конкурса Лилия Свекла сказала (газета "Іўеўскі край" за 10 сентября 2003 года):

"Будущим участникам конкурса я хочу сказать, что если в жизни появляется шанс не на призрачную, а настоящую удачу, его нужно непременно использовать. И жизнь сразу повернется к тебе, как сказочная избушка, передом. Самое главное и ценное, что я ношу сегодня в себе, - это мощнейший эмоциональный, энергетический заряд, острое желание отбросить от себя все низменнное, мелочное, недовольство собой и ближними; желание стать лучше, чище, добрее, быть полезной и востребованной, сохранить этот свет души, который зажгли во мне российская столица и участие в конкурсе".

Что вы мождете сказать о том, что отныне поселилось в вашей душе?

А. БОРОДЫН:

- Мне теперь будет труднее работать. Нам всем, думается, будет труднее. Мы получили такую высокую оценку своей работы, нас так обласкали и как людей, и как учителей, мы по-новому почувствовали великую русскую культуру (ведь она всегда стоит за языком). И теперь должны отработать и в душах, и на уроках этот великий духовный аванс, полученный в Москве. Язык Человека - это ценность, дарованная свыше. Санкции в отношении языка - страшные метастазы духовной Хиросимы, которые убивают разумность человеческой жизни. Русский язык - это язык великого народа, великой культуры, великого менталитета, великой духовности. Он выше любых санкций. И нам, учителям русского языка, а участникам конкурса - тем более, предстоит говорить об этом и с коллегами, и с учениками.

С лауреатом Международного Пушкинского конкурса беседовала В. ГУЛИДОВА.