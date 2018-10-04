ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спустя 17 лет. Как изменилась Жади из сериала «Клон» и чем она сейчас занимается

05.10.2018 19:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Бразилии. В начале 2000-х одной из главных звезд телеэкрана была бразильская актриса Джованна Антонелли – исполнительница главной роли в сериале Клон.

После окончания сериала для поклонников стало радостью то, что актеры, которые сыграли главные роли – Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу – и в реальной жизни стали парой и у них родился сын Пьетро. Позже этот союз распался.

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Клон» (смотрите и ностальгируйте здесь).

Сейчас Джованне – 42 года. Она по-прежнему снимается в кино, рекламе. Недавно актриса приняла участие в кампании по борьбе с раком молочной железы – Джованна снялась для обложки бразильского Vogue обнаженной, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Спустя 17 лет. Как изменилась Жади из сериала «Клон» и чем она сейчас занимается
Фото: instagram.com/giovannaantonellioficial

Актриса трижды мама: кроме сына от Мурилу Бенисиу у Джованны еще две дочери – София и Антония.

За обновлениями актрисы в Instagram следят более 9 миллионов подписчиков.

Мы собрали 10 фото, чтобы показать, как изменилась звезда сериала «Клон».

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Бразилии. В начале 2000-х одной из главных звезд телеэкрана была бразильская актриса Джованна Антонелли – исполнительница главной роли в сериале Клон. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы разобрали льготные кредиты на Geely. Программу продлят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика