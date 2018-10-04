Спустя 17 лет. Как изменилась Жади из сериала «Клон» и чем она сейчас занимается

Новости Бразилии. В начале 2000-х одной из главных звезд телеэкрана была бразильская актриса Джованна Антонелли – исполнительница главной роли в сериале Клон.

После окончания сериала для поклонников стало радостью то, что актеры, которые сыграли главные роли – Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу – и в реальной жизни стали парой и у них родился сын Пьетро. Позже этот союз распался.

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Клон» ( смотрите и ностальгируйте здесь ).

Сейчас Джованне – 42 года. Она по-прежнему снимается в кино, рекламе. Недавно актриса приняла участие в кампании по борьбе с раком молочной железы – Джованна снялась для обложки бразильского Vogue обнаженной, чтобы привлечь внимание к проблеме.



Фото: instagram.com/giovannaantonellioficial

Актриса трижды мама: кроме сына от Мурилу Бенисиу у Джованны еще две дочери – София и Антония.

За обновлениями актрисы в Instagram следят более 9 миллионов подписчиков.

Мы собрали 10 фото, чтобы показать, как изменилась звезда сериала «Клон».