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Спустя 17 лет. Как изменилась Жади из сериала «Клон» и чем она сейчас занимается
Новости Бразилии. В начале 2000-х одной из главных звезд телеэкрана была бразильская актриса Джованна Антонелли – исполнительница главной роли в сериале Клон.
После окончания сериала для поклонников стало радостью то, что актеры, которые сыграли главные роли – Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу – и в реальной жизни стали парой и у них родился сын Пьетро. Позже этот союз распался.
Сейчас Джованне – 42 года. Она по-прежнему снимается в кино, рекламе. Недавно актриса приняла участие в кампании по борьбе с раком молочной железы – Джованна снялась для обложки бразильского Vogue обнаженной, чтобы привлечь внимание к проблеме.
Актриса трижды мама: кроме сына от Мурилу Бенисиу у Джованны еще две дочери – София и Антония.
За обновлениями актрисы в Instagram следят более 9 миллионов подписчиков.
Мы собрали 10 фото, чтобы показать, как изменилась звезда сериала «Клон».
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Новости Бразилии. В начале 2000-х одной из главных звезд телеэкрана была бразильская актриса Джованна Антонелли – исполнительница главной роли в сериале Клон. ...
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