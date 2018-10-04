Министр внутренних дел вручил холодное оружие начальнику Слуцкого РОВД





Сегодня на площади Государственного флага в Минске состоялась церемония награждения лучших сотрудников уголовного розыска, приуроченная к празднованию 100-летия уголовного розыска в Беларуси.

Награды вручали Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич, в мероприятии принял участие уроженец Случчины - начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук. Как сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома, в рамках церемонии были отмечены 23 сотрудника уголовного розыска Минской области.

Начальник Слуцкого РОВД полковник милиции Герего Владимир Александрович стал единственным офицером в Минской области, награждённый министром холодным оружием - наградным кортиком МВД Беларуси.









А заместитель начальника отдела уголовного розыска Слуцкого РОВД майор милиции Козловский Александр Николаевич в ходе церемонии был награждён нагрудным знаком «За выдатную службу».

Выступая перед присутствующими, министр внутренних дел Игорь Шуневич отметил значимость службы уголовного розыска:

— Сегодня столетний юбилей отмечает одна из самых достойных и легендарных служб белорусской милиции. За это время служба превратилась в очень серьезный инструмент в государстве по раскрытию и предотвращению преступлений. Она обладает огромным опытом, всем необходимым техническим оснащением для того, чтобы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы криминального мира. Наверное, сегодня это одна из лучших служб не только в нашем министерстве, но и среди аналогичных ведомств соседних государств. Я это говорю с полной ответственностью, зная и статистику работы, структуру и кадровую составляющую этой службы. И она, как всегда, остается крепка своими традициями, ветеранами, которые навсегда в строю. Потому что если сотрудник стал однажды опером, то им он останется до конца жизни. Это самое главное.









Фото: УВД