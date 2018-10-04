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Министр внутренних дел вручил холодное оружие начальнику Слуцкого РОВД

05.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Министр внутренних дел вручил холодное оружие начальнику Слуцкого РОВД

Сегодня на площади Государственного флага в Минске состоялась церемония награждения лучших сотрудников уголовного розыска, приуроченная к празднованию 100-летия уголовного розыска в Беларуси.

Награды вручали Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич, в мероприятии принял участие уроженец Случчины - начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук. Как сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома, в рамках церемонии были отмечены 23 сотрудника уголовного розыска Минской области.

Начальник Слуцкого РОВД полковник милиции Герего Владимир Александрович стал единственным офицером в Минской области, награждённый министром холодным оружием - наградным кортиком МВД Беларуси. 

Министр внутренних дел вручил холодное оружие начальнику Слуцкого РОВД

Министр внутренних дел вручил холодное оружие начальнику Слуцкого РОВД

А заместитель начальника отдела уголовного розыска Слуцкого РОВД майор милиции Козловский Александр Николаевич в ходе церемонии был награждён нагрудным знаком «За выдатную службу». 

Выступая перед присутствующими, министр внутренних дел Игорь Шуневич отметил значимость службы уголовного розыска:

— Сегодня столетний юбилей отмечает одна из самых достойных и легендарных служб белорусской милиции. За это время служба превратилась в очень серьезный инструмент в государстве по раскрытию и предотвращению преступлений. Она обладает огромным опытом, всем необходимым техническим оснащением для того, чтобы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы криминального мира. Наверное, сегодня это одна из лучших служб не только в нашем министерстве, но и среди аналогичных ведомств соседних государств. Я это говорю с полной ответственностью, зная и статистику работы, структуру и кадровую составляющую этой службы. И она, как всегда, остается крепка своими традициями, ветеранами, которые навсегда в строю. Потому что если сотрудник стал однажды опером, то им он останется до конца жизни. Это самое главное.

Министр внутренних дел вручил холодное оружие начальнику Слуцкого РОВД

Министр внутренних дел вручил холодное оружие начальнику Слуцкого РОВД

Фото: УВД

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на площади Государственного флага в Минске состоялась церемония награждения лучших сотрудников уголовного розыска, приуроченная к празднованию 100-летия...
 
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