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Свое вооружение – это независимость. Лукашенко осмотрел дроны и танк Т-72

05.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Новые беспилотники, роботизированные комплексы и танки оценил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. Вся боевая техника – белорусского производства. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Андрея Алексеенко.

Т-72 – это первый танк, полностью модернизированный белорусским военпромом. Раньше сотрудничали с российскими коллегами. Теперь все необходимые узлы научились делать сами. У обновленного танка новая система управления огнем, баллистический вычислитель, управляемые ракеты.

«Можно было купить Т-90, но это огромные деньги – $11 млн. А в бою он, может, даже и три минуты не проживет. Поэтому надо старый хороший, надежный танк, который мы знаем, довести до уровня импортного Т-90», – заявил Лукашенко.

Станция радиоэлектронной борьбы запутает вражеский беспилотник. А белорусские дроны разведают обстановку и нанесут удар. Роботизированный комплекс за минуту накроет лавиной огня засаду противника. А модернизированный штурмовик Су-25 поддержит военную операцию с неба.

«Мы должны в любой точке Беларуси, если что-то вдруг произойдет, быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти. То есть скорость, маневренность», – отметил глава государства.

Президент пояснил: Беларусь никому не угрожает. Перезагрузку диктует неспокойная обстановка в мире. Свое вооружение – это независимость страны. В качестве примера Лукашенко привел опыт России.

«Я часто встречаюсь с президентом России. Для него более важной проблемы нет, хотя им итак со времен Советского Союза наследство досталось немалое. Но, тем не менее, для современного оружия они многое покупали. Сейчас вопрос номер один в России – уйти вообще от покупки импортного», – сказал белорусский лидер.

Для создания новой техники нужны специалисты, и для ее эксплуатации тоже. Например, операторы беспилотников. А многие призывники получают отсрочку от службы в армии. Президент уверен: упущение в военной подготовке пора исправлять.

«Почти 80% по закону в отсрочке. Кому-то по учебе, кому-то по семейным обстоятельствам. То есть мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить. Это ненормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики. Мы серьезно подумаем за полугодие, как сделать так, чтобы мужик мог защищать Родину», – пообещал Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул: пора поднимать престиж армии, чтобы для многих служба, как и раньше, была почетным долгом.



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Президент Беларуси отметил, что зарубежную технику закупать слишком дорого, поэтому следует научиться делать ее самостоятельно.
 
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