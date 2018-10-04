Спасатели Быховщины пришли в гости к ученикам ГУО «Гимназия г. Быхова»

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко рассказал о Белорусской общественной организации спасателей-пожарных. Ребята с интересом посмотрели фильм о деятельности БМООСП. Многие из присутствующих прониклись жизнью организации и выразили желание стать юными спасателями-пожарными.











Не остались без внимания и вопросы безопасности жизнедеятельности. Ребята вспомнили правила безопасного поведения в быту и на улице, а также действия при возникновении пожаров или других чрезвычайных ситуаций.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко