Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем - от 14 до 20 тепла.
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До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 6 октября
05.10.2018 19:40 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем - от 14 до 20 тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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