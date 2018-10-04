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"Нам не до Путина сейчас". Протест в Ингушетии - коротко

05.10.2018 18:12 — Разное | UDF  
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Несколько тысяч человек на митинге протеста. Фото: телеграм канал «Ингушетия 2018»
В Ингушетии тысячи людей больше суток не уходят с улиц из-за конфликта с Чечней.

4 октября парламент Ингушетии должен ратифицировать соглашение о новых границах Ингушетии и Чечни (или нет). Народный сход на центральной площади Магаса начинается в 8 утра. Въезд в город перекрыт, мобильный интернет отключен по всей республике. Конституционный суд Ингушетии требует провести референдум.

Оглашают официальные результаты заседания парламента: соглашение принято. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выходит на площадь, чтобы сделать заявление. Людям не нравится, что он обращается к ним без их разрешения: в сторону чиновника летят пластиковые бутылки. Охранники стреляют в воздух, толпа волнуется, Евкурова эвакуируют с площади.

К митингующим выходят депутаты. Они заявляют: результаты голосования сфальсифицированы — на самом деле против соглашения высказались 15 из 24 парламентариев. Митингующие принимают решение оставаться на площади: приносят шатры и скамейки, чтобы рассадить стариков и прятаться от дождя.

Около 500 человек остаются на площади на ночь — среди них женщины и дети. Люди из соседних домов кормят их пирожками. Ночью начинается холодный дождь. Мужчины греются у костров, женщины кутаются в одеяла: «То, что мы здесь, означает, что нация жива», — говорит одна из них.

Завтракают блинами и чаем. У протестующих два основных требования. Первое: открытое голосование парламента в присутствии представителей общественности и духовенства. Второе: отставка Юнус-Бека Евкурова. Участники акции не конфликтуют с полицией и сами убирают с площади мусор.

5 октября на площади снова ждут несколько тысяч человек. Неофициальным девизом акции становится «До конца!» Снова начинают звучать речи — но о федеральной власти выступающие почти не вспоминают. 64-летний старейшина Ахмед Барахоев объясняет: «Нам не до Путина сейчас, не до России».

В полдень на площади начинается коллективная молитва. Пятничный намаз собираются совершать здесь же — прямо на улице.

Читайте также: Ингушетия взбунтовалась: Евкурова закидали бутылками, в Магас не пустили войска

 
 
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В Ингушетии тысячи людей больше суток не уходят с улиц из-за конфликта с Чечней.
 
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