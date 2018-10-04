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"Люблю Мінск!" На вокзале установили красное сердце
Фото: the-village.me
Это типичная конструкция для привлечения туристов: с сердечком и словами, установленными под углом.
Ранее подобные знаки (но немного в другом оформлении) устанавливали на автозаправке в Боровой при выезде из Минска и на улице Веры Хоружей.
Что интересно, новая конструкция на вокзале стоит всего в нескольких метрах от выделенной зоны для курения.
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Перед входом в железнодорожный вокзал Минска установили знак «Я люблю Мінск».
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