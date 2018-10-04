"Люблю Мінск!" На вокзале установили красное сердце



Фото: the-village.me









Это типичная конструкция для привлечения туристов: с сердечком и словами, установленными под углом.Ранее подобные знаки (но немного в другом оформлении) устанавливали на автозаправке в Боровой при выезде из Минска и на улице Веры Хоружей.Что интересно, новая конструкция на вокзале стоит всего в нескольких метрах от выделенной зоны для курения.