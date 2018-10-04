|
Около тысячи палестинцев участвуют в протестах на границе сектора Газа
По меньшей мере 1 тыс. жителей сектора Газа принимают участие в протестах на границе с Израилем, передает в пятницу израильская газета "Едиот ахронот".
По информации издания, палестинцы собрались у границы сектора Газа во второй половине дня.
Протестующие бросали горящие покрышки и самодельные взрывные устройства в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля.
Ранее на этой неделе департамент здравоохранения сектора Газа сообщил о гибели 15-летнего подростка в результате столкновений между палестинцами и израильскими военными на границе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере 1 тыс. жителей сектора Газа принимают участие в протестах на границе с Израилем, передает в пятницу израильская газета "Едиот ахронот". По информации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)