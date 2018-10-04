По его словам, некто хочет ввезти в Россию большое количество мяса птицы якобы из Казахстана через страны Балтии.





"Въезжают через белорусскую границу, поскольку так легче, но хорошо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть груз", - сообщил Данкверт в кулуарах заседания Общественного совета при Россельхознадзоре и призвал обсудить этот вопрос в рамках Евразийской экономической комиссии.





По информации ведомства, крупные партии мяса птицы из США ввозят сначала в Литву, а затем в Казахстан через Беларусь. В конце прошлого месяца, по данным Россельхознадзора, на железнодорожной станции в Смоленской области было досмотрено 39 контейнеров с окорочками. Специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных норм, несоответствия в сопроводительных документах и заметили, что вагоны были повторно опломбированы.





Выяснилось, что на боковую часть упаковок нанесены наклейки на английском языке. На них указаны названия двух американских компаний. Ведомство отмечает, что продукция этих фирм ранее поставлялась в Россию, однако ввиду несоответствия санитарным нормам дальнейший ввоз был запрещен.



