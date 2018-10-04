Белорусы разобрали льготные кредиты на Geely. Программу продлят

Полтысячи кредитов на Geely белорусы взяли всего за полгода. В среднем у банка привлекают по 28,3 тыс. рублей, что составляет 60-70% стоимости автомобиля. Всего же БПС-Сбербанк выдал на покупку Geely свыше 14 млн. рублей.





В банке также рассказали о самых популярных моделях Geely. Чаще всего кредиты привлекают на приобретение Geely Atlas – на него приходится около 90% продаж. Седан Emgrand 7 выбирают 10% покупателей. Кроссовер Emgrand X7 официально стал доступен только с 14 сентября, но и на эту модель в Банке уже фиксируют спрос.





Недавно БПС-Сбербанк смягчил требования к доходам получателей кредитов на покупку Geely. Они стали доступны и тем, у кого задолженность по действующим займам превышает 40% ежемесячного дохода. Кроме того, при определении максимальной суммы стали учитываться совокупные доходы близких родственников. По сути, кредиты на Geely стали выдавать практически при любой зарплате.





Кредит на Geely позволяет первые 3 года пользоваться деньгами по сниженной ставке (1,9% годовых). Для этого минимум четверть стоимости машины нужно оплатить самостоятельно.