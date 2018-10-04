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По причинам личного характера: Виктория Азаренко снялась с турнира в Люксембурге и досрочно завершила сезон
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отказалась от участия в турнире ВТА в Люксембурге и досрочно завершила сезон.
Как сообщает пресс-служба соревнований, Азаренко приняла такое решение по причинам личного характера. Ранее белоруска снялась с турнира в Тяньцзине и Ухане.
Бывшая первая ракетка мира, которая на данный момент располагается на 55-й строчке рейтинга ВТА, в 2018 году выиграла 17 матчей из 29. Свой последний поединок 29-летняя теннисистка провела на турнире в Токио, где вышла в четвертьфинал, но не смогла доиграть поединок против итальянки Камилы Джорджи.
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По причинам личного характера: Виктория Азаренко снялась с турнира в Люксембурге и досрочно завершила сезон
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отказалась от участия в турнире ВТА в Люксембурге и досрочно завершила сезон.
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