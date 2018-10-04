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На грани хамства: МИД Беларуси рекомендует Европарламенту «сменить затертую пластинку»

05.10.2018 18:58 — Разное | Партизан  
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В Министерстве иностранных дел порекомендовали Европарламенту, который в новой резолюции по Беларуси осудил задержания и преследование журналистов, сменить затертую пластинку. С таким заявлением в пятницу, 5 октября, выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Пресс-секретарь МИД отметил, что резолюция Европарламента по ситуации в Беларуси – очередной искусственный набор штампов. В белорусском ведомстве понимают «имеющийся у уходящих евродепутатов соблазн «поиграть» на белорусской теме», но это не приносит никакой пользы.
 
«Рекомендуем евродепутатам сменить затертую пластинку, так как в диалоге Беларуси с евроинститутами уже давно присутствуют новые мелодии», - заявил Анатолий Глаз.
 
Напомним, что в резолюции Европарламента от 4 октября говорится об ухудшении ситуации свободой СМИ в Беларуси, что подтверждается «серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов». В документе упоминаются более 100 задержаний журналистов в 2017 году при освещении акций протестов, преследование корреспондентов иностранных СМИ без аккредитации, блокировка сайтов «Хартия`97» и «Белорусский партизан» и недавние задержания по «делу БелТА». 

 
 
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В Министерстве иностранных дел порекомендовали Европарламенту, который в новой резолюции по Беларуси осудил задержания и преследование журналистов, сменить...
 
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