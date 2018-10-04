На грани хамства: МИД Беларуси рекомендует Европарламенту «сменить затертую пластинку»

Пресс-секретарь МИД отметил, что резолюция Европарламента по ситуации в Беларуси – очередной искусственный набор штампов. В белорусском ведомстве понимают «имеющийся у уходящих евродепутатов соблазн «поиграть» на белорусской теме», но это не приносит никакой пользы.

«Рекомендуем евродепутатам сменить затертую пластинку, так как в диалоге Беларуси с евроинститутами уже давно присутствуют новые мелодии», - заявил Анатолий Глаз.

Напомним, что в резолюции Европарламента от 4 октября говорится об ухудшении ситуации свободой СМИ в Беларуси, что подтверждается «серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов». В документе упоминаются более 100 задержаний журналистов в 2017 году при освещении акций протестов, преследование корреспондентов иностранных СМИ без аккредитации, блокировка сайтов «Хартия`97» и «Белорусский партизан» и недавние задержания по «делу БелТА».



