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В Бресте вновь задержали ранее оштрафованного за майку против завода АКБ активиста

05.10.2018 18:50 — Разное | Партизан  
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Как сообщает «Брестская газета», Константина Остапука ждет еще один суд.

Выходные противник аккумуляторного завода Константин Остапук проведет в ИВС.

Противник строительства под Брестом аккумуляторного завода Константин Остапук  задержан сегодня 5 октября на 72 часа и помещен в ИВС Ленинского РОВД. Об этом сообщил правозащитник Роман Кисляк.

Днем Остапук явился  по повестке в РОВД, где в отношении него был составлен протокол по статье 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».  После этого он был задержан до суда, который, вероятнее всего, состоится в понедельник.

«На мой взгляд, его специально вызвали для составления протокола в пятницу, чтобы задержать и оставить на трое суток без правосудия. Чтобы в воскресенье он опять не вышел в майке с надписями против завода на площадь. Сотрудники милиции, конечно, действуют на грани закона. Манипулируют полномочиями и делают так как им надо», – прокомментировал ситуацию правозащитник.

Напомним, накануне Константин Остапук был оштрафован на 14 базовых величин за нахождение на площади Ленина 30 сентября в майке с надписями против завода. Милиция и суд сочли это пикетированием. После заседания Остапук узнал, что его привлекают к ответственности и за неповиновение сотрудникам милиции – скорее всего, речь идет о том, что 30 сентября Остапук убегал от милиционеров. Он объяснил это тем, что испугался.

С начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». По мнению активистов, строительство потенциально опасного для экологии и здоровья человека производства ведется с многочисленными нарушениями. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.


 
Теги: Брест
 
 
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Как сообщает «Брестская газета», Константина Остапука ждет еще один суд.
 
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