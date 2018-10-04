|
"Спорт-пари" разыскивает человека, который угадал результаты трех матчей Лиги Европы и выиграл 13 299 рублей!
"Спорт-пари" разыскивает единственного победителя тиража 4361, который верно угадал результаты матчей Лиги Европы — БАТЭ — ПАОК, "Челси" — "Види" и "Спартак" Москва — "Вильярреал". Кто этот счастливчик? Известно только одно — победитель сделал ставку в мобильном приложении m.sportpari.by. Компания надеется узнать его или ее имя в самое ближайшее время.
13 299 рублей — самый большой выигрыш завершившейся игровой недели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Спорт-пари" разыскивает человека, который угадал результаты трех матчей Лиги Европы и выиграл 13 299 рублей!
"Спорт-пари" разыскивает единственного победителя тиража 4361, который верно угадал результаты матчей Лиги Европы — БАТЭ — ПАОК, "Челси" — "Види" и "Спартак" Москва —...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)