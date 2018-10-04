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Лукашенко: Рад, что мои дети не стали "золотой молодежью"

05.10.2018 19:49 — Разное | UDF  
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Лукашенко и сыновья
Александр Лукашенко рассказал сегодня журналистам о своих подходах к воспитанию детей и признался, что рад тому, что его сыновья не стали представителями «золотой молодежи», сообщает БелТА.

«Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить», — сказал глава государства.

«Я думаю, что вы поверите в мою искренность, потому что вы моих детей нигде распальцованными не видите. А если видите — скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую, — заверил Лукашенко. — Я их приучаю жить так, как живете вы, как живут простые люди».

Глава государства рассказал, что каждый из его старших сыновей взял под свое крыло учебное заведение и оказывает ему помощь накануне учебного года.

 
 
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Александр Лукашенко рассказал сегодня журналистам о своих подходах к воспитанию детей.
 
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