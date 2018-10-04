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В Киеве опровергли слова Лукашенко о незаконных поставках оружия из Украины

05.10.2018 19:34 — Разное | UDF  
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Петр Цигикал. Фото: dpsu.gov.ua.
Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал опроверг слова Александра Лукашенко о росте незаконных поставок оружия с Украины в Беларусь, сообщает «Укринформ».

По словам Цигикала, страны «ежемесячно обмениваются отчетами» и ранее первый заместитель пограничного ведомства Беларуси на встрече с украинским коллегой «заверил, что никаких фактов перемещения оружия у них нет». Глава Госпогранслужбы Украины добавил, что не станет комментировать политические заявления, но у него есть информация о «большом денежном транше» из России в Беларусь, что могло повлиять «на политические заявления».

Намерения белорусской стороны увеличить количество пограничников соответствуют требованиям нынешнего времени, уверен Цигикал. Он добавил, что так же поступает Украина: в настоящее время подразделения Госпогранслужбы находятся ближе к границе и охраняют участки в 20 км, а не в 100 км, как было раньше.

 
 
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Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал опроверг слова Александра Лукашенко о росте незаконных поставок оружия с Украины в Беларусь.
 
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