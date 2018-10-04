Кучма считает маловероятным расширение Минского формата

Второй президент Украины Леонид Кучма констатирует, что расширение формата переговоров в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности за счет США, маловероятно.

"Неужели вы думаете, что президент Украины Петр Порошенко не хотел, чтобы формат был, ссылаясь на наш Будапештский договор, меморандум? Хотел. Но не хотел Обама, и Россия не хотела, чтобы Соединенные Штаты Америки там присутствовали… Да, нам бы хотелось, чтобы сегодня принимал участие Трамп", - отметил Л.Кучма журналистам в пятницу в Чернигове.

При этом он сказал: "Надо тех, кто каждый день с трибуны кричит, что надо другой формат, - пусть поедет, договорится с Трампом".

По мнению Л.Кучмы, урегулирование ситуации на Донбассе зависит не от количества стран.

"Будем надеяться на лучшее, что все-таки ум победит, и мы мир все-таки достигнем", - выразил он надежду.

Л.Кучма вновь подчеркнул, что нет другого формата и не будет.

"Минск все время напоминает, что есть такая проблема. И мы всему миру напоминаем, что, уважаемое общество, это проблема не украинская сегодня, потому что действительно мы стоим на защите, как говорят, рубежей Европейского Союза. Поэтому я еще раз говорю: нет другого формата и не будет, а тем более, что на минские договоренности завязаны торговые санкции против России. И если только предположить, что по нашей причине он развалится, тогда не на что опираться. ... Кто кричит - говорю: идите, поработайте в Минске. Но добровольно туда никто не пойдет по простой причине - я уже говорил: это не хлебное место. Там надо работать и отвечать", - подчеркнул второй президент Украины.

Как сообщалось, второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Л.Кучма прекращает работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, о чем 2 октября по итогам заседания ТКГ в Минске сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Л.Кучму представителем Украины в ТКГ распоряжением от 8 июля 2014 года. Соответствующий документ был обнародован 2 февраля 2015 года.