ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кучма считает маловероятным расширение Минского формата

05.10.2018 19:17 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Второй президент Украины Леонид Кучма констатирует, что расширение формата переговоров в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности за счет США, маловероятно.

"Неужели вы думаете, что президент Украины Петр Порошенко не хотел, чтобы формат был, ссылаясь на наш Будапештский договор, меморандум? Хотел. Но не хотел Обама, и Россия не хотела, чтобы Соединенные Штаты Америки там присутствовали… Да, нам бы хотелось, чтобы сегодня принимал участие Трамп", - отметил Л.Кучма журналистам в пятницу в Чернигове.

При этом он сказал: "Надо тех, кто каждый день с трибуны кричит, что надо другой формат, - пусть поедет, договорится с Трампом".

По мнению Л.Кучмы, урегулирование ситуации на Донбассе зависит не от количества стран.

"Будем надеяться на лучшее, что все-таки ум победит, и мы мир все-таки достигнем", - выразил он надежду.

Л.Кучма вновь подчеркнул, что нет другого формата и не будет.

"Минск все время напоминает, что есть такая проблема. И мы всему миру напоминаем, что, уважаемое общество, это проблема не украинская сегодня, потому что действительно мы стоим на защите, как говорят, рубежей Европейского Союза. Поэтому я еще раз говорю: нет другого формата и не будет, а тем более, что на минские договоренности завязаны торговые санкции против России. И если только предположить, что по нашей причине он развалится, тогда не на что опираться. ... Кто кричит - говорю: идите, поработайте в Минске. Но добровольно туда никто не пойдет по простой причине - я уже говорил: это не хлебное место. Там надо работать и отвечать", - подчеркнул второй президент Украины.

Как сообщалось, второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Л.Кучма прекращает работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, о чем 2 октября по итогам заседания ТКГ в Минске сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Л.Кучму представителем Украины в ТКГ распоряжением от 8 июля 2014 года. Соответствующий документ был обнародован 2 февраля 2015 года.

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй президент Украины Леонид Кучма констатирует, что расширение формата переговоров в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности за счет США,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спустя 17 лет. Как изменилась Жади из сериала «Клон» и чем она сейчас занимается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика