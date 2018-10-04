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Прямо у метро и не только. Какие участки выставят на торги под жилье в первой половине 2019 года
В первой половине 2019 года в столице выставят на аукцион под строительство жилья еще несколько участков. В комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома рассказали, где находятся эти площадки и какие сооружения там планируются.
Участок № 1
Первый участок находится прямо возле выхода из станции «Грушевка». Сейчас тут находятся частные дома.
Потенциальному инвестору предлагается снести эти здания, расселить жильцов и построить на площади в три гектара жилые многоквартирные дома с объектами общественного назначения.
Общая площадь объектов — до 100 тысяч «квадратов». Жилье — до 62 тысяч. На этом же участке за деньги города построят детский сад.
В качестве дополнительного требования прописан высокий уровень архитектурно-пространственных решений застройки, соответствующий столичному статусу. Максимальная высота зданий не должна превышать 75 метров.
Планируется, что аукцион пройдет в первом квартале 2019 года.
Участок № 2
Второй участок находится в районе одной из будущих станций метро третьей линии. Он расположен в районе улиц Серова 28/1 и Жлобинской, 10. Сейчас тут стоят послевоенные жилые двухэтажки и хозпостройки.
Их застройщику нужно будет снести и создать на этом месте в 0,6 гектара многоквартирную застройку с объектами общественного назначения и гаражом-стоянкой. Жилой фонд — до десяти тысяч «квадратов».
Максимальную высотность предполагается определить на следующей стадии проектирования с условием инсоляции прилегающей жилой застройки.
Планируется, что аукцион пройдет в первой половине 2019 года.
Участок № 3
Третий участок находится недалеко от второго. Он расположен в районе Серова, 3, и Жлобинской, 6. Тут находятся одноэтажные послевоенные дома и хозяйственные постройки.
Инвестор должен их снести и тоже создать тут на площади в 0,86 гектара многоквартирную жилую застройку с объектами общественного назначения и гаражом-стоянкой. Жилье займет до 13 тысяч квадратных метров.
Высотность тут тоже предполагается определить на следующей стадии проектирования с условием инсоляции прилегающей жилой застройки.
Планируется, что аукцион пройдет в первой половине 2019 года.
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Торги пройдут минимум по трем участкам для строительства жилья в столице.
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