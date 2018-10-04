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Прямо у метро и не только. Какие участки выставят на торги под жилье в первой половине 2019 года

05.10.2018 20:15 — Разное | Tut.by  
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В первой половине 2019 года в столице выставят на аукцион под строительство жилья еще несколько участков. В комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома рассказали, где находятся эти площадки и какие сооружения там планируются.


Участок № 1

Первый участок находится прямо возле выхода из станции «Грушевка». Сейчас тут находятся частные дома.


Приблизительные границы участка. Изображение: «Яндекс.Карты»

Потенциальному инвестору предлагается снести эти здания, расселить жильцов и построить на площади в три гектара жилые многоквартирные дома с объектами общественного назначения.


Участок находится прямо за этим выходом из метро. Изображение: «Яндекс.Карты»

Общая площадь объектов — до 100 тысяч «квадратов». Жилье — до 62 тысяч. На этом же участке за деньги города построят детский сад.

В качестве дополнительного требования прописан высокий уровень архитектурно-пространственных решений застройки, соответствующий столичному статусу. Максимальная высота зданий не должна превышать 75 метров.

Планируется, что аукцион пройдет в первом квартале 2019 года.

Участок № 2

Второй участок находится в районе одной из будущих станций метро третьей линии. Он расположен в районе улиц Серова 28/1 и Жлобинской, 10. Сейчас тут стоят послевоенные жилые двухэтажки и хозпостройки.


Приблизительные границы участка. Изображение: «Яндекс.Карты»

Их застройщику нужно будет снести и создать на этом месте в 0,6 гектара многоквартирную застройку с объектами общественного назначения и гаражом-стоянкой. Жилой фонд — до десяти тысяч «квадратов».


Дома под снос. Изображение: «Яндекс.Карты»

Максимальную высотность предполагается определить на следующей стадии проектирования с условием инсоляции прилегающей жилой застройки.

Планируется, что аукцион пройдет в первой половине 2019 года.

Участок № 3

Третий участок находится недалеко от второго. Он расположен в районе Серова, 3, и Жлобинской, 6. Тут находятся одноэтажные послевоенные дома и хозяйственные постройки.


Приблизительные границы участка. Изображение: «Яндекс.Карты»

Инвестор должен их снести и тоже создать тут на площади в 0,86 гектара многоквартирную жилую застройку с объектами общественного назначения и гаражом-стоянкой. Жилье займет до 13 тысяч квадратных метров.


Дома под снос. Изображение: «Яндекс.Карты»

Высотность тут тоже предполагается определить на следующей стадии проектирования с условием инсоляции прилегающей жилой застройки.

Планируется, что аукцион пройдет в первой половине 2019 года.

 
 
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Торги пройдут минимум по трем участкам для строительства жилья в столице.
 
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