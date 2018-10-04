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Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт

05.10.2018 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня продемонстрировали возможности новых образцов вооружения, военной и специальной техники отечественного производства, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт

Прибыв на 174-й учебный полигон Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, глава государства обратил внимание, что суть мероприятия не в том, чтобы кому-то грозить или развернуть пиар-кампанию. "Несколько месяцев назад мною было принято решение: когда разберемся с экономикой, подтянем уборочную, посмотрим и на то оружие, которое модернизовали и создали для ведения современной войны. Мы люди военные и должны каждый день быть готовы к войне, если говорить открытым текстом", - сказал Александр Лукашенко.

Как сделать старый танк конкурентоспособным

Демонстрацию решили начать с модернизированной техники. Первым Президенту показали танк Т-72БМЭ. "Только в последние месяцы мы подошли к созданию первой белорусской полноценной модернизации этой боевой машины, которая доводит характеристики до уровня современных боевых танков - Т-72Б3 и Т-90", - представил обновленный образец председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко. На танке размещены новый прицельный комплекс с тепловизором и различные датчики, усилена броня и установлен более мощный двигатель. Кроме того, Т-72БМЭ может стрелять управляемыми ракетами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт

"Конечно, можно было купить Т-90, но это огромные деньги - $11 млн. А в бою он, может, даже и три минуты не проживет, - заметил Александр Лукашенко. - Поэтому надо старый хороший, надежный танк, который мы знаем, довести до уровня импортного Т-90".

По словам главы государства, создать машину - одно дело, не менее важно научиться стрелять из нее и попадать по целям. Так Президент намекнул на не совсем удачное, на его взгляд, выступление белорусского экипажа на последнем танковом биатлоне (белорусов на полигоне в Алабино в итоговом зачете обошли россияне и китайцы). "Они что, на других танках воевали или у них другие люди? Наши люди глупее? Нет. Третье место - это не выиграли", - считает он.

Как пояснили члены экипажа танка, сражавшегося на Армейских играх и демонстрировавшегося сегодня, выиграть соревнования не позволила техническая неисправность. Пока они меняли боевую машину, прошло много времени, и наверстать его не удалось.

"Главное, чтобы не в бою", - заметил Александр Лукашенко. И все же поинтересовался, когда танкисты смогут завоевать первое место. Те не стали давать громогласных обещаний, но заверили, что всегда стремились к наилучшему результату и будут так действовать и впредь.

Следующей главе государства представили бронированную боевую машину "Кайман". Как и обновленный Т-72, она окрашена в песочный цвет, поэтому выделяется среди другой техники. Разработчики пояснили, что именно такие цветовые характеристики потребовал иностранный покупатель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт

"Кайманы" уже стоят на вооружении в белорусской армии. К июлю 2019 года для нее будет произведено еще около 30 машин. Они поступят в разведывательные и спецподразделения, механизированные бригады.

"То есть машина оказалась очень хорошей и нужной?" - поинтересовался Президент.

Как доложил министр обороны Андрей Равков, были проведены специальные испытания, в которых "Кайманы" зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Позже главе государства продемонстрируют, как экипаж на ходу и на раз поражает мишени.

Как "Гроза" бьет по беспилотникам

Уникальной белорусской разработкой является станция радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами под названием "Гроза". Она умеет сбивать беспилотники с маршрута и незаметно их брать под свое управление.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт

"То есть вы можете любой аэродром, к примеру, защитить от беспилотников, и они не сработают? Необязательно их сбивать? - уточнил глава государства и получил утвердительный ответ. - Хорошее оружие. Это направление надо развивать. Для нас, для защиты от летательных аппаратов, если еще это воздействует и на самолет, это супероружие".

Уменьшенная копия станции - радиоэлектронное ружье для борьбы с мультикоптерами. Военные в шутку называют его "бластером".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт

Демонстрируя ружье, разработчики с легкостью взяли под свой контроль летающий неподалеку квадрокоптер. "Хорошее оружие. Это нам надо!" - дал оценку Президент.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт

Александру Лукашенко также продемонстрировали целый набор белорусских беспилотников различных размеров и предназначения. Среди них были аппараты марки "Бусел". Одни используются в качестве разведчиков, другие способны уничтожать противника, но каждый по-своему - неофициально их называют "камикадзе" и "бомбардировщик".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт

Робот-пулемет, или комплекс "Берсерк"

Машина вооружена двумя четырехствольными пулеметами и дистанционно может поражать как беспилотники, так и живую силу противника. Управлять комплексом можно на расстоянии до пяти километров, кроме того, робот способен действовать в автономном режиме по указанному плану.

"Например, этот полигон мы можем поставить под охрану одного или нескольких роботов, и они будут контролировать периметр, - рассказали разработчики. - Мы его собираемся дорабатывать, хотим добавить акустическое распознавание".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт

Здесь же Президенту представили разработанные на белорусских предприятиях снайперские винтовки, ружья, автоматы и пистолеты. Их производство в Беларуси еще предстоит развивать.

"Вы молодцы, что это делаете. Когда начнете производить, отстреляете свое оружие, военные скажут, что не хуже, чем АК, я буду благодарен", - заявил белорусский лидер.

Ознакомившись с техническими характеристиками новых образцов вооружения, глава государства решил посмотреть их в деле. Главнокомандующему были продемонстрированы боевые возможности образцов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59455.php

Какое супероружие показали президенту? Беспилотники новой эры, перехватчик квадрокоптеров и робот-пулемёт

Оправдались ли его ожидания, Александр Лукашенко затем рассказал журналистам. "Вы видели этих "камикадзе" (специальные беспилотники. - Прим. БЕЛТА), которые не совсем были точны, но взрыв произошел рядом, а это тоже уже поражение даже бронетехники, - заявил глава государства. - Поэтому я вижу, что за эти два года (даже двух лет не прошло с тех пор, как я поставил задачу сделать это) ВПК сделано немало".

Александр Лукашенко при этом подчеркнул, что самое главное - это не техника, ведь даже самыми совершенными техническими устройствами должны управлять подготовленные люди. "Самое главное для меня - не то, какие мы молодцы и что мы тут создали. Вывод главный сегодня в том, что мы на правильном пути. В этом направлении будем двигаться: и свое стрелковое оружие, и свои боеприпасы, и беспилотники, и модернизированная техника, бронетехника, "Кайман", "Волат", которые мы создали у себя в Беларуси", - сказал Президент.

Отдельно он отметил роботизированный комплекс "Берсерк". "Это высочайшая точность. Этот робот - хорошая техника. Мы их будем производить, совершенствовать и ставить на вооружение. И за границей спрос на них уже есть", - констатировал глава государства.-0-

Фото Максима Гучека

 
 
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня продемонстрировали возможности новых образцов вооружения, военной и специальной техники отечественного...
 
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Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
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Светлы шлях
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