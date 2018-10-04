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В Бресте будут наблюдать за строительством фонтана на Советской через Web-камеру

05.10.2018 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Компания Wikilink (просили передать, что они красавцы) установила камеру, благодаря которой можно не только наблюдать за строительством нового фонтана Тысячелетия на ул. Советской, но и в дальнейшем сделать ролик, и за несколько минут показать весь процесс в формате таймлапс.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59452.php

В Бресте будут наблюдать за строительством фонтана на Советской через Web-камеру

Благодаря камере пользователи сети интернет (ссылку опубликуем чуть позже) смогут видеть, как продвигается строительство. После того, как оно завершится, камеру убирать не станут - она останется навсегда. Таким образом, можно будет не только заказать себе мелодию-представление, но и просмотреть в реальном режиме времени или в записи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59452.php

В Бресте будут наблюдать за строительством фонтана на Советской через Web-камеру

Заявлено, что все работы будут завершены к июлю 2019 года. Долгожданное строительство будущего фонтанного «уголка» началось в августе: заказчиком объекта выступило унитарное предприятие «УКС города Бреста», подрядной организацией – ООО «Продом». Объем запланированных мероприятий большой: уже до конца этого года предстоит выполнить ряд подготовительных и общестроительных работ.

 
Теги: Брест
 
 
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Компания Wikilink (просили передать, что они красавцы) установила камеру, благодаря которой можно не только наблюдать за строительством нового фонтана Тысячелетия на...
 
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