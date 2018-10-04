Накануне Дня учителя в райцентре состоялся праздничный концерт, в рамках которого чествовали лучших педагогов и ветеранов отрасли.
Фото Ирины Палубец.
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Накануне Дня учителя в райцентре состоялся праздничный концерт
05.10.2018 — Разное | Газета Авангард
Накануне Дня учителя в райцентре состоялся праздничный концерт, в рамках которого чествовали лучших педагогов и ветеранов отрасли.
Фото Ирины Палубец.
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Накануне Дня учителя в райцентре состоялся праздничный концерт, в рамках которого чествовали лучших педагогов и ветеранов отрасли. ...
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