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Производство шампиньонов промышленных масштабов открылось в Щучине
В Гродненской области открыли первый в регионе комплекс по выращиванию шампиньонов.
Как сообщает сайт
В год планируется выращивать 2 тысячи 200 тонн грибов. Большая часть пойдет на экспорт в Россию. Все производство автоматизировано. Ручной труд используется лишь на завершающем этапе.
Фабрика обеспечила рабочими местами 95 человек. За 36 дней (в среднем) на щучинском предприятии собирают три урожая.
Еще один такой комплекс будет создан в 2019 году неподалеку.
Напомним, что поставки шампиньонов из Беларуси в настоящее время попали под пристальное внимание Россельхознадзора. Нашу страну подозревают в реэкспорте этих грибов.
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В Гродненской области открыли первый в регионе комплекс по выращиванию шампиньонов.
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