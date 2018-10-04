Производство шампиньонов промышленных масштабов открылось в Щучине

ОНТ , новое производство расположено в районе бывшего военного аэродрома. Масштабный проект осуществили с привлечением частного капитала. Сумма инвестиций превысила Br10 млн. Как сообщает сайт, новое производство расположено в районе бывшего военного аэродрома. Масштабный проект осуществили с привлечением частного капитала. Сумма инвестиций превысила Br10 млн.





В год планируется выращивать 2 тысячи 200 тонн грибов. Большая часть пойдет на экспорт в Россию. Все производство автоматизировано. Ручной труд используется лишь на завершающем этапе.





Фабрика обеспечила рабочими местами 95 человек. За 36 дней (в среднем) на щучинском предприятии собирают три урожая.





Еще один такой комплекс будет создан в 2019 году неподалеку.





Напомним, что поставки шампиньонов из Беларуси в настоящее время попали под пристальное внимание Россельхознадзора. Нашу страну подозревают в реэкспорте этих грибов.