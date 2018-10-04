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Прокуратура отозвала протест на решение суда по делу против "Новага часу"

05.10.2018 20:42 — Разное | Партизан  
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Прокуратура Советского района Минска отозвала апелляционный протест на решение суда по делу бизнесмена Аркадия Израилевича против газеты "Новы час" и журналиста Дениса Ивашина. Об этом сообщает tut.by со слов адвоката Израилевича.

Она отметила, что бизнесмен не планировал обжаловать решение суда. Когда стало известно, что прокуратура подала апелляцию, защитник Израилевича решила поинтересоваться деталями, но узнала только, что протест уже отозван.

В суде Советского района журналистов попросили направить письменный запрос по поводу этой апелляции.

Как сообщалось ранее, Аркадий Израилевич проиграл суд о защите чести, достоинства и деловой репутации против газеты "Новы час" и журналиста Дениса Ивашина. Издание обнародовало журналистское расследование Ивашина, посвящённое печально известному ресторану "Поедем поедим" на окраине Куропат. Из него следовало, что именно Израилевич является главным бенефициаром ресторана, построенного возле места массовых расстрелов. Израилевич заявлял, что эта информация не соответствует действительности.

Суд Советского района не удовлетворил иск Израилевича, отказал в публикации опровержения и взыскании морального вреда с автора и редакции газеты. Прокуратура сначала подала апелляционный протест на это решение, но потом его отозвала.
 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Советского района Минска отозвала апелляционный протест на решение суда по делу бизнесмена Аркадия Израилевича против газеты "Новы час" и журналиста...
 
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